Maroc: Foire régionale des produits du terroir, du 14 au 17 décembre à Taza

La cinquième édition de la foire régionale des produits du terroir se tiendra, du 14 au 17 décembre à Taza, autour du thème "le développement du tourisme rural, une opportunité de promouvoir les produits du terroir".

Selon la Chambre d'agriculture de la région Fès-Meknès, qui organise cet évènement en collaboration avec le conseil régional et d'autres partenaires, cette édition s'inscrit dans "la dynamique imprimée au secteur agricole, en général, et aux produits du terroir en particulier, retenus dans le pilier II du Plan Maroc vert et qui contribuent fortement au développement local", rapporte la MAP.

Cette manifestation a pour objectifs la mise en valeur du potentiel régional en produits du terroir, la promotion de la commercialisation des produits des organisations professionnelles, la stimulation de l'intégration du secteur et la création d'un espace de communication et d'échange d'expériences entre les différents acteurs économiques et les organismes concernés par le développement local.

Les organisateurs de la foire cherchent également à encourager les agriculteurs à s'organiser et sensibiliser les différents acteurs sur le rôle du tourisme rural comme moyen pour la promotion et la commercialisation des produits du terroir et la création d'emplois.

La foire s'organisera autour de trois pôles : Un pôle dédié à l'exposition des produits du terroir des organisations professionnelles agricoles relevant de la région Fès-Meknès ainsi que d'autres régions, un pôle institutionnel et un autre professionnel dédié aux entreprises opérant dans le secteur agricole.

En marge de cette édition, une rencontre d'étude sur le rôle du tourisme rural dans la promotion et la commercialisation des produits du terroir sera organisée les 15 et 16 décembre. Elle vise à discuter des instruments et des voies susceptibles de "déclencher une synergie entre le secteur du tourisme rural et celui des produits du terroir, selon une vision globale et intégrée du développement local". Cette manifestation sera également marquée par l'organisation d'ateliers autour du tourisme rural et des produits du terroir, qui seront destinés aux jeunes ruraux et aux organisations professionnelles agricoles, outre des activités culturelles et récréatives.

