Maroc: L'OCP Policy Center devient le "Policy Center For The New South"

Le think tank "OCP Policy Center" a changé son appellation pour devenir "Policy Center For The New South", a indiqué, vendredi à Rabat, son directeur général, Karim El Aynaoui.

Ce changement s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture du Centre sur l'environnement scientifique et entrepreneurial national et international et de sa volonté de mieux exprimer les orientations et la portée de son expertise, a affirmé M. El Aynaoui lors d'un point de presse, notant que cette dynamique est facilitée par une maturation juridique, puisque le Policy Center s'érige désormais en association.

Cette transformation juridique vise à renforcer la vocation du Centre en tant que plateforme ouverte à tous, qui met à la disposition de la communauté scientifique, des autorités publiques et des opérateurs économiques un savoir-faire reconnu en matière de réflexion et d'analyse, rapporte la MAP.

Quatre ans après sa création, le "Policy Center For The New South" s'est forgé une réputation non seulement sur le plan national mais également à l'échelle mondiale, selon une "vision décomplexée vis-à-vis des questions qui concernent le sud", fort en cela de la qualité de son expertise et de ses experts, a expliqué le directeur général du think tank.

C'est cette expansion, a-t-il ajouté, qui a mené à ces reconsidérations qui concerneront aussi une plus grande ouverture sur le milieu universitaire, en particulier l'Université Polytechnique Mohammed VI de Benguerir, ainsi que sur l'ensemble des partenaires, le think tank étant devenu une référence sur des questions telles que le développement, la géopolitique, les relations internationales, l'économie des matières premières et l'environnement.

L'ouverture sera également palpable en faveur des jeunes chercheurs et experts dans le cadre de la politique du centre qui se veut fédératrice de compétences et d'expertises, a fait savoir M. El Aynaoui, pour qui la nouvelle appellation vient concrétiser le positionnement du centre tendant à définir, à partir du Sud, de nouvelles grilles de lecture d'un Sud nouveau et autonome.

Le "Policy Center for The New South", à travers sa cinquantaine de chercheurs, continuera à développer son expertise pour apporter une contribution à la définition des politiques publiques et à une meilleure compréhension des questions stratégiques, a assuré son directeur.

Créé en 2014, le "Policy Center for the New South" se veut une plateforme de partage de connaissances et de contribution à une réflexion enrichie sur les questions économiques et les relations internationales. Il vise à offrir une réelle valeur ajoutée en matière de prise de décision stratégique dans les domaines relevant de ses champs d'action.