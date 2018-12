Maroc: Communiqué du Cabinet royal

communiqué de presse

Rabat — Voici un communiqué du Cabinet Royal :

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, cet après-midi, en Audience au Palais Royal de Rabat, le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.

A cette occasion, M. Guterres a exprimé au Souverain sa gratitude s'agissant de l'organisation réussie, au Maroc, de la Conférence Intergouvernementale portant sur l'adoption du Pacte Mondial pour des Migrations Sures, Ordonnées et Régulières, marquée par l'adoption du «Pacte de Marrakech».

M. Guterres a, en outre, relevé les acquis du Royaume en matière de droits de l'homme et son rôle constructif en termes de coopération Sud-Sud et dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable et les changements climatiques. De même le Secrétaire général a salué l'engagement généreux et constant du Royaume aux opérations de maintien et de consolidation de la paix, notamment par les importants contingents des Forces Armées Royales déployées en République démocratique du Congo et en République centrafricaine.

Cette Audience a également porté sur la situation dans la région du Maghreb et sur le Continent africain.

La question du Sahara marocain a, par ailleurs, été abordée à la lumière de la table ronde tenue à Genève les 5 et 6 décembre. Dans ce contexte, le Souverain a réitéré à M. Guterres le soutien du Royaume aux efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel afin de parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional.

Ont assisté à cette audience, du côté onusien, M. Miguel Graca, assistant Spécial du Secrétaire général, et M. Khassim Diagne, directeur des Affaires politiques au Cabinet du Secrétaire général, et du côté marocain, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller de SM le Roi et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale».