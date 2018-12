Soudan: Le Soudan et la Biélorussie signent des accords de coopération

Minsk — Le Soudan et la Biélorussie ont signé lundi, en présence du président de la République, le maréchal Omar Al-Bachir, et du président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, un certain nombre d'accords et de documents visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Les accords signés entre les deux parties couvraient des domaines du partenariat général dans la mise en œuvre de projets, l'importation et l'assemblage de silos, l'industrie, la prévention de la double imposition et les démarches administratives liées à la fiscalité et à la coopération douanière.

Un accord sur l'exemption des détenteurs de passeports diplomatiques des visas d'entrée a été également signé, outre trois accords sur la coopération dans les domaines civil et commercial, ainsi qu'une coopération en matière pénale et l'extradition de criminels.

Les deux présidents ont signé un communiqué conjoint à la fin de la visite du président Omer Al-Bachir en Biélorussie.