Cote d'Ivoire: Inauguration d'un centre d'opération d'urgences

Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Mme Katherine Brucker a assisté le 4 décembre 2018, à la Direction Régionale de la Santé du Kabadougou - Bafing - Folon, à la remise des clés du Centre Régional des Opérations d'Urgence de Santé Publique (COUSP) d'Odienné.

La cérémonie officielle de remise du centre a été présidée par le Secrétaire Général Adjoint de la région du Kabadougou, M. Douon Ouohi Nestor en présence de M. Louis Falcy, Directeur National d'International Rescue Committee (IRC), du Dr. Alfred Yao Ablo, Directeur Régional de la Santé, des représentants de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) et des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) des Etats Unis, et des membres des différentes commissions du COUSP.

Le COUSP a été équipé en matériel informatique, bureautique et sanitaire par IRC avec un financement du CDC dans le cadre de la mise œuvre du Programme mondial de sécurité sanitaire (en anglais Global Health Security Agenda (GHSA)) dans la région sanitaire du Kabadougou - Bafing - Folon.

Mme Brucker a félicité le gouvernement ivoirien pour sa volonté d'avoir un centre opérationnel, dont l'activation deviendra immédiate en cas de menaces.

La flambée de la Maladie à Virus Ebola sans précédent, survenue en Afrique de l'ouest et déclarée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en août 2014, comme « Urgence de Santé Publique de Portée Internationale » a suscité avec acuité la question du niveau de préparation des systèmes de santé pour assurer une meilleure prévention, préparation, détection et riposte aux épidémies et autres situations d'urgence.

L'une des principales faiblesses du système de santé dans la gestion des urgences de santé publique dans nos régions demeure la mauvaise coordination de la réponse.

L'OMS a recommandé aux états membres, la mise en place de Centres Opérationnels d'Urgence de Santé Publique afin de renforcer les capacités de gestion des urgences sanitaires et des catastrophes au niveau national.

Dans sa dynamique de rendre le système de santé Ivoirien résilient et performant, le gouvernement ivoirien a saisi cette recommandation et avec l'appui du gouvernement des Etats-Unis a réhabilité et équipé un COUSP au niveau régional. Notons que ce site bénéficie également d'un centre de traitement et de prise en charge en cas d'épidémie installé avec un financement de l'USAID.