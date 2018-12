Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Dauphin noir accroche DCMP

Il n'y a pas eu de vainqueur, le 10 décembre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, au terme de la confrontation entre les Immaculés de la capitale et le club de Goma (province du Nord-Kivu).

Zéro but partout a été le résultat de la rencontre comptant pour la 14e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) dénommée Ligue 1. Daring Club Motema Pembe (DCMP) a loupé moult occasions de but. Son coach italien, Andrea Agostinelli, l'a mentionné à la conférence de presse d'après match. « Ce sont des matchs classiques que vous pouvez même perdre. Aujourd'hui, nous avons vu peut-être le vrai DCMP de ce championnat. Nous avons manqué près de dix occasions, mais c'est ça le football », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Notre équipe a réalisé un très grand match et nous lui devons beaucoup d'éloges. Nous pouvions l'emporté 4 ou 5 à rien au minimum. C'est ce qui nous réconforte pour notre match de samedi (face à San Pedro de la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération) et nous voulons que tous les supporteurs de l'équipe viennent assister à cette explication ».

Le coach Abdoul Sengamayi de Dauphin noir s'est, pour sa part, réjoui de ce résultat, soulignant que son club a fait match nul avec une équipe qui a disputé la compétition africaine interclubs. En effet, DCMP joue ce dimanche en 16e de finale de la Coupe de la Confédération contre la formation de San Pedro de la Côte d'Ivoire après avoir éliminé les Anges de Fatima de la Centrafrique au tour préliminaire. «Je suis très content de ce nul. Ce n'était pas la journée de notre adversaire. Dieu a voulu que nous partagions les points et c'est quand même encourageant. Nous avons décidé de jouer avec un bloc bas pour procéder par contre-attaque. Mais nous n'avons non plus réussi à faire la différence. Nous avons demandé aux joueurs de conserver le ballon pour éviter de le perdre trop vite tout en jouant dans notre moitié de terrain », a confié l'entraîneur.

Malgré ce résultat, DCMP conserve sa deuxième place au classement provisoire, avec vingt-quatre points glanés en treize rencontres, derrière Mazembe, leader avec trente-sept points au terme de quatorze matchs livrés. Dauphin noir de Goma se bonifie en occupant la neuvième place au classement avec désormais quinze points engrangés en douze matchs. La seizième et dernière position est occupée par l'OC Muungano de Bukavu qui ne compte que trois points après onze rencontres.