Algérie: Le 8e festival national de la création féminine consacré aux jeunes talents

Alger — La 8e Edition du Festival national de la création féminine, prévue du 13 au 17 décembre, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria (Alger), sera consacrée aux jeunes talents, en fixant, pour la première fois, un âge limite aux participantes, ont affirmé les organisateurs de cette manifestation.

Les organisateurs ont sélectionné, pour cette édition, organisée sous le thème "Jeunes regards sur les arts", 27 participantes parmi les candidates inscrites sur la page Facebook, ouverte par le festival en août dernier, en fixant un âge limite aux participantes, qui ne doit pas dépassé 40 ans, pour le thème 1 dédié aux arts du patrimoine (broderie, tissage, poterie, sculpture, peinture et autres) et moins de 30 ans pour le thème 2 consacré au traitement de l'image (photographie, infographie, vidéo et autres).

Le programme de cette nouvelle édition englobe des ateliers d'exposition consacrés au tissage et à la broderie, ainsi que des activités scientifiques et culturelles, notamment des conférences sur le patrimoine et l'art dont une conférence sur les arts visuels animée par la réalisatrice Malika Laichour Romane, intitulée "les métiers de la photo:

question de vision" et une autre sur "les arts du patrimoine" intitulée "l'art de la broderie: nouveau et ancien", animée par Warda Segni, enseignante en sociologie à l'université de Constantine, spécialisée dans l'étude des pratiques sociales et des traditions de Constantine.

Les organisateurs ont choisi d'organiser une soirée artistique à la clôture de la manifestation, animée par Malya Saadi, dans l'art chaabi, un genre musical qui était réservé jusque-là aux hommes.

Lancée en 2010, cette 8e édition sera marquée par un hommage à la mémoire de Aïda Lazib, membre organisateur du festival depuis sa création, décédée récemment.

En parallèle aux expositions et activités organisées dans le cadre du festival, un jury veille à choisir les meilleurs travaux exposés.

Un nouveau thème est retenu pour chaque édition de ce rendez-vous qui attire des exposantes issues de plusieurs wilayas, dont "les différentes formes de textile" (1e édition) et autres thèmes liés au patrimoine.