Maroc: Africa Forum 2018 à Sharm El Sheikh - Le Maroc a développé un modèle de coopération intégré et multidimensionnel

Le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchâaboun, a affirmé récemment en marge de sa participation aux travaux d'Africa Forum 2018 à Sharm El Sheikh, que le Maroc a développé un modèle de coopération intégré et multidimensionnel avec les pays africains.

M. Benchâaboun, qui a représenté SM le Roi Mohammed VI à ce sommet, a relevé, lors des entretiens qu'il a eus avec les ministres égyptiens de l'Economie et des Finances et du Commerce et de l'Industrie, respectivement Mohamed Maait et Amr Nassar et plusieurs représentants de banques de développement internationales que "le Maroc a développé un modèle de coopération intégré et multidimensionnel, s'inscrivant dans le cadre de la vision Royale pour l'Afrique", rapporte la MAP.

Le ministre a également souligné lors de ces entretiens qui se sont déroulés en présence du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, que cette vision s'est traduite par la signature de plus de 1000 accords de coopération et par le renforcement des échanges commerciaux (les exportations ont été multipliées par 4 en 10 ans) et les investissements. "Le Royaume est aujourd'hui le 2ème investisseur africain sur le continent, 1er investisseur africain en Afrique de l'Ouest, avec pas moins de 3 milliards USD durant la période 2008-2017", a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'Economie et des Finances a également souligné le rôle capital que doit jouer Casablanca Finance City (CFC) comme hub régional et vecteur d'intégration financier et commercial (plus de 150 entreprises labellisées).

"Le Maroc, fort de tous ses atouts, de son positionnement géographique stratégique, de l'accès privilégié aux marchés mondiaux les plus dynamiques grâce à un réseau étoffé d'accords de libre-échange, est parfaitement positionné et disposé à jouer un rôle clé dans la dynamisation des relations de coopération triangulaire entre l'Afrique et ses partenaires internationaux", a-t-il poursuivi.

Conduite par M. Benchaâboune, la délégation marocaine était composée du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, de la secrétaire d'État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, du président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, du PDG d'Attijariwafa Bank, Mohamed El-Kettani et de l'ambassadeur du Maroc en Egypte, Ahmed Tazi.

A noter que le Club Afrique Développement, relevant du groupe Attijariwafa Bank, est partenaire pour la 2ème année consécutive d'Africa Forum 2018.

Des startupers et des jeunes hommes d'affaires marocains opérant dans les secteurs de la technologie de l'information, du e-learning et de l'artisanat étaient également présents à ce conclave africain.

Une séance inaugurale sur les "Jeunes leaders des affaires en Afrique" avait ouvert le bal de ce rassemblement, en présence notamment des présidents égyptien Abdelfattah Al Sissi et rwandais Paul Kagamé.

Ce forum, qui a connu la participation de chefs d'Etat et de gouvernement africains en plus d'un parterre d'experts et d'acteurs du monde des affaires et de la société civile, s'est penché sur l'avenir des partenariats économiques, de la dynamique des investissements et des moyens de mettre en place des plateformes de coopération entre les gouvernements et le secteur privé dans les différents secteurs à forte valeur ajoutée en Afrique.