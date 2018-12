Sénégal: Un spécialiste rappelle l'importance de la radiologie dans la qualité des services médicaux

La radiologie et les urgences font essentiellement la qualité d'une structure médicale de premier niveau, toutes les spécialités se basant sur l'imagerie et sur les informations transmises par ce biais pour un meilleur diagnostic, a indiqué docteur Angel Musas Garcès, spécialiste en radiodiagnostic à l'Hôpital Perpétuo Soccoro (HPS) de Las Palmas.

L'urologie, la neurologie, la néphrologie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) et tant d'autres spécialités se basent sur les données et l'analyse clinique fournies depuis la radiologie pour la prise en charge des patients, notamment les urgences, a-t-il dit.

Cela fait que le service radiologie de cet établissement est "en "perpétuelle croissance depuis 30 ans de l'ordre de 10% pour suivre l'évolution technologique de pointe en la matière", a-t-il souligné à des journalistes sénégalais venus pour une visite média dans certaines structures de santé membres de l'Association publique privée "Gran Canaria Spa, Welness et Health" du Conseil insulaire des îles Canaries.

Avant, l'Hôpital Perpétuo Soccoro (HPS) faisait principalement de l'imagerie morphologique (le corps) mais s'est désormais orienté vers l'imagerie fonctionnelle (les organes), en travaillant davantage avec d'autres spécialistes.

"Il faut travailler conjointement avec les cardiologues, les neurologues. Par exemple, les images d'échographie et de résonance sont fusionnées pour que le neurologue puisse faire son diagnostic de la meilleure des façons", a dit le radiologue.

Selon le spécialiste, la soixantaine révolue, les pays doivent investir dans les appareils de haute pointe technologique, les meilleurs équipements possibles pour garantir un meilleur diagnostic des pathologies.

"C'est important d'être très équipé, base de toutes les spécialités parce qu'on ne cherche plus des lésions millimétriques mais submillimétriques, chaque fois toujours plus petites avec des images 3D fournies par certains scanners et échographies", a-t-il souligné.

Il a évoqué également la question de l'utilisation et de la maintenance des appareils de ce type, ce qui demande "des compétences avérées pour une bonne exploitation".

Le service de radiologie qui occupe tout un palier de l'Hôpital Perpétuo Soccoro est composé d'une équipe multidisciplinaire de professionnels avec "une technologie la plus moderne connue à ce jour", dont une mammographie pour le diagnostic précoce, une salle de radiologie télécommandée numérique et d'autres équipements de pointe.

Il s'agit d'un service entièrement numérisé doté de systèmes de stockage d'images en format électronique contenu dans le dossier des patients.

La chirurgie plastique, esthétique et réparatrice font partie également des spécialités de l'hôpital qui applique là aussi "des techniques les plus avancées pour obtenir d'excellents résultats et un rétablissement rapide", selon les responsables.

L'hôpital créé en 1959 par un chirugien et des médecins militaires est "une réponse à une demande de soins dans les domaines de la chirurgie, de l'obstétrique et des urgences".

Visité en près de trois heures par la délégation conduite par le coordonnateur de l'Association au Sénégal, Gorgui Thiombane, l'hôpital, devenu l'un des plus grands de l'Espagne, dispose de 4 grands bâtiments contigus de 8 niveaux en plein centre-ville de Las Palmas face au port.