Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Il perd la vue après une forte dose d'injection

Comment Vikash Ramlekha a-t-il perdu la vue ? Cet homme de 27 ans évoque une négligence médicale après son admission à l'hôpital de Moka.

Aucun médecin ne peut garantir qu'il retrouvera la vue. Vikash Ramlekha, un peintre de 27 ans et habitant de Camp-Ithier, a perdu l'usage de ses yeux, le 2 novembre, au Subramanya Bharati Eye Hospital, à Moka, après plusieurs injections. Sa mère Rekha Ramlekha a porté plainte au poste de police de Moka pour négligence médicale.

Vikash Ramlekha vit actuellement sous le toit de sa mère et n'a plus de revenu pour payer son loyer au coût de Rs 3 500. Il ne peut subvenir non plus aux besoins de sa petite famille. «Mon calvaire a débuté le 31 octobre quand je suis allé consulter un ophtalmologue au Moka Eye Hospital. Ma vue a commencé à baisser. Deux médecins m'ont ausculté et n'ont conclu à au- cune anomalie. Une spécialiste m'a ausculté à son tour et a demandé à ce que j'y sois admis», explique Vikash Ramlekha.

La spécialiste prescrit au patient une echographie des yeux à l'hôpital Jeetoo. Vikash Ramlekha avance que le rapport n'a décelé aucune anomalie. «Je suis retourné à l"hôpital Moka où j'étais admis. Dans l'après-midi, on a injecté deux piqures dans le sérum. J'ai eu mal à la tête et je ne voyais rien. Le lendemain matin, soit le 2 novembre, on a refait des injections dans le sérum. C'est le black-out total. Paniquée, ma famille a souhaité avoir une explication sur mon état de santé.»

Le 3 novembre, il est confronté à un médecin qui ne sait rien de son dossier. «Le lendemain, un autre médecin a essayé de me donner une explication sur ma perte de vue. Il m'a lancé : Sa lenvi ki éna lor ou lazou la kinn afekté ou lizié. C'était une raison absurde car c'est unetache de naissance et cela n'a jamais eu aucun effet sur ma vision.»

Au total, six piqures ont été injectées dans le sérum et trois autres piqures ont été faites en parallèle. Vikash Ramlekha déplore que le nom du médicament qu'on lui a injecté ne lui ait pas été indiqué. Selon ses dires, la spécialiste lui aurait affirmé que les injections étaient nécessaires afin de dilater ses yeux. «Elle a conclu que la tension nerveuse des yeux a baissé et c'est pour cela que j'ai perdu la vue temporairement. Elle a ensuite demandé à réduire la dose d'une injection de 80 mg à 40 mg. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé de porter plainte», raconte le jeune homme.

Vikash Ramlekha a eu sa décharge, le 9 novembre. Le médecin lui a prescrit des médicaments pour remplacer les injections. «Mais depuis il n'y a pas eu d'amélioration.»

Nous avons contacté l'attaché de presse du ministère de la Santé et nous sommes en attente d'une réponse.