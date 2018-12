Ile Maurice: Allégations contre Nad Sivaramen - «No prosecution has been advised», stipule le DPP

Après un travail de vérification et de contre-vérification, le Directeur des poursuites publiques (DPP) vient de faire connaître sa décision par rapport à l'enquête du Central Criminal Investigation Department (CCID) sur les allégations portées contre le Directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen. «You are kindly informed that the police investigation is completed and that no prosecution has been advised», fait ressortir le bureau du DPP.

Pour rappel, peu après l'éclatement de cette affaire, en avril dernier, Nad Sivaramen avait fait l'objet de violentes critiques de la part du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et d'autres membres du gouvernement, dont l'ancienne ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus, qui avait prié la Child Development Unit d'ouvrir une enquête et d'alerter la police. Le CCID avait pris le dossier et avait longuement interrogé Nad Sivaramen, alors que la MBC et d'autres titres propagandistes en faisaient leurs choux gras.

Nad Sivaramen, qui avait choisi de son propre chef de «step down», a retrouvé son poste le mois dernier, quand la plainte au civil contre lui avait été retirée. Désormais, l'enquête au criminel est aussi close.