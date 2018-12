Cote d'Ivoire: Namizata Sangaré - « 70 ans après, ce texte a plus d'influence sur l'humanité que n'importe quel autre document »

La Côte d'Ivoire a célébré le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le lundi 10 décembre 2018, à la place Figayo à Yopougon en présence de l'ex- première Dame, Simone Ehivet Gbagbo.

Placée autour du thème " œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine", cette cérémonie a été initiée par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI).

Mohamed Touré, le Représentant résident du Haut-Commissariat aux réfugiés a déclaré : « Plus que jamais, il nous appartient clairement et collectivement de défendre les droits de l'homme pour chacun, partout dans le monde». Selon lui, les droits de l'homme sont «assaillis» de toutes parts, les valeurs universelles se délitent et l'État de droit est en recul».

Namizata Sangaré la présidente de la CNDHCI a dit : « 70 ans après, ce texte a plus d'influence sur l'humanité que n'importe quel autre document.

Traduit dans plus de 500 langues, il est la source où s'abreuvent les droits de l'homme pour inspirer notre monde. Au niveau national, la Côte d'Ivoire fut le premier pays africain à l'époque à avoir adopté une loi qui promeut spécifiquement les défenseurs des droits humains.

La déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est la première reconnaissance universelle des libertés et des droits fondamentaux inhérents à tout être humain indépendamment des considérations liées à la nationalité, au sexe, à la résidence, à la couleur, à la religion, à la langue ou tout autre situation.

La commémoration du 70è anniversaire de la DUDH donne l'occasion de nous interroger sur notre engagement en faveur de l'amélioration des droits de l'homme».

Cette commémoration a été l'occasion pour Aimée Zebeyoux Secrétaire d'État chargée des Droits de l'Homme de procéder d'inaugurer le nouveau siège de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDHCI) à Cocody 2 Plateaux les Vallons.

À Cette occasion, elle a dit : « Durant 70 ans, la déclaration universelle des droits de l'homme a rayonné comme un phare dans le monde, mettant en lumière la dignité, l'égalité et le bien-être, et suscitant de l'espoir dans les lieux les plus sombres. La paix n'a de signification là, où les droits de l'homme sont bafoués, où les droits de l'homme ne sont respectés.

Le Président de la République Alassane Ouattara ne ménage aucun pour la promotion, la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Cela a permis à la Côte d'Ivoire de siéger au Conseil des droits de l'homme ».