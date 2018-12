Congo-Kinshasa: Linafoot - Nyuki tombe avec honneur devant V.Club au stade des Martyrs (2-1)

Elle n'était pas loin d'un match nul face à l'AS V.Club, ce mardi 11 décembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette jeune formation de Bunia, vainqueur de la dernière Coupe du Congo, est en train d'écrire sa page d'histoire dans la bible du football congolais. L'AS Nyuki, c'est de cette équipe qu'il s'agit, est tombée avec honneur (2-1) grâce à un "nzombo le soir" de V.Club à la 89ème minute, but signé capitaine Nelson Munganga Omba.

Le match comptait pour la 14ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Un match qui a mis aux prises deux clubs engagés dans les compétitions africaines. D'un côté, le champion en titre de la LINAFOOT et, de l'autre, le vainqueur de la 54ème édition de la Coupe du Congo. C'était, manifestement, un match aux allures d'un avant-goût de la super coupe du Congo qui sera organisée d'ici là entre les deux équipes en manche unique au terrain du champion de la Linafoot.

V.Club a ouvert le score dès l'entame du match, soit à la 2ème minute par César Manzoki, score jusqu'à la fin de la première période. A la reprise, les Bubolais ont appuyé sur l'accélérateur et ont obtenu l'égalisation à la 69ème minute, but signé Ifaso Isunga. Alors que l'on s'acheminait vers un match nul, le capitaine de V.Club, Neslon Munganga Omba sort son grand jeu pour inscrire le but de la victoire à une minute de la fin du temps règlementaire, à la grande déception de cette équipe de Bunia, qui a tout donné dans ce match.

Un choc, faut-il noter, qui est tombé au bon moment pour ces deux formations qui seront au front ce week-end en Afrique pour les compétitions interclubs de la Caf. Un match qui aura servi d'une sorte de répétition générale.

V.Club a ainsi joué son tout premier match après sa finale perdue face à Raja Club Athlétic en Coupe de la Confédération il y a plus d'une semaine.

Au classement, V.Club totalise 22 points en 9 matches joués, tandis que Nyuki reste avec 9 points en 12 sorties.

Lupopo-Don Bosco mercredi au stade TP Mazembe

Le championnat se poursuivra mercredi avec le match Don Bosco-Lupopo au stade TP Mazembe, en match comptant pour la 13ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Depuis bientôt 7 ans, Lupopo n'a plus jamais battu Don Bosco. L'entraîneur des Cheminots, Camille Bolombo veut briser cet invincibilité des Salésiens face à son équipe, a-t-il déclaré mardi, en conférence de presse d'avant match.

Camille Bolombo dit que son équipe est vraiment prête pour ce match : « nous sommes prêts pour rencontrer Don Bosco. Nous allons imposer notre manière de jouer, faire en sorte que l'adversaire que nous connaissons très bien, l'adversaire que nous respectons, qui a un fond de jeu, avec des très bon joueurs, ne puisse pas nous faire mal. Lupopo aussi, cette année, a des bons joueurs qui peuvent à tout moment faire la différence».

Toutefois, Camille Bolombo reconnaît qu'un match de football on ne le pronostic pas, on le gagne sur terrain lorsqu'on est déterminé et on met de l'esprit, avant d'inviter les supporteurs du team jaune et bleu à venir nombreux porter leur soutien à l'équipe.

Don Bosco, faut-il indiquer, sort d'une grande victoire en sa dernière sortie face à Sa Majesté Sanga Balende, désillusionné dans son propre terrain du stade Kashala Bonzola, à Mbuji-Mayi (0-2). Les Salésiens sont 5ème au classement avec 19 points, en 10 matchs joués. Tandis que Lupopo est 7ème avec 17 points en 12 sorties.