Madagascar: Jouets de Noël - « Sourc'In Mobile » lance le « Tab for Kids »

Le « Tab for Kids » sera le jeu vedette de Noël.

Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Et le marché regorge déjà de ces jouets qui peuvent satisfaire les uns et les autres. Du coup, les initiatives ne manquent pas du côté des opérateurs économiques pour se démarquer de cette concurrence qui fait rage sur le marché des jouets. A l'instar de « Sourc'In Mobile » qui lance actuellement le « Tab for kids ». « Nous avons opté pour ce nouveau produit qui est à la fois ludique et éducatif » explique un responsable de « Sourc'In Mobile ». En effet, le « Tab for Kids » est une tablette Androïd spécial enfant.

Un petit bijou technologique, très simple d'utilisation destiné aux enfants de plus de deux ans. A la base, le « Tab for Kids » comporte des applications qui permettent aux enfants de pratiquer plusieurs jeux éducatifs en langue française, anglaise et chinoise. Chansons, jeux de mémoire constituent autant de distractions disponibles. Mais le plus, pour ce jouet pas comme les autres c'est qu'il parle aussi... malgache. En effet, une application sur le « Tab of Kids » permet aux enfants de jouer par exemple aux devinettes (ankamantatra), ce jeu traditionnel malgache.

Pour un prix de 220.000 ariary cette tablette pour enfant « Sourc'In Mobile » comporte des applications de base comme « facebook » et « messenger » en connexion Wifi. Le produit est disponible à partir d'aujourd'hui à l'Akoor Digue. Le stock étant limité l'opération se fera seulement jusqu'au 24 décembre précise-t-on du côté de « Sourc'In Mobile ».