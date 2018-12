Madagascar: Musique classique - « Christmas symphony » avec le « Quatuor Squad »

L'esprit de Noël bientôt dans leurs cordes.

Ils manient les instruments à cordes comme les plus grands de ce monde. Reconnu pour ses spectacles prestigieux et avant‐gardistes, cette fois, c'est dans l'ambiance de Noël que « Quatuor Squad » emmènera ses inconditionnels. Le 22 décembre, Ravo Raboanarison et ses compères promettent un voyage enchanteur qui fera le bonheur des grands enfants au Carlton Anosy.

Baptisé « Christmas Symphony », le rendez-vous plongera le public dans l'inédit. Le répertoire s'oriente sur les grands classiques de Noël comme « Carol of the bells », « Haleluiah », « Amazing grace », « Holy night » et bien d'autres encore.

Selon Ravo Raboanarison, premier violon de la formation, « la formule ne change pas mais se bonifie. Si habituellement, ce sont les musiciens qui accompagnent les chanteurs, ils mettront en avant leurs talents, leurs compositions et les chanteurs feront office d'invités. Christmas Symphony sera un moment de joie et de partage C'est juste un moment magique. Le genre d'expérience qui nous donne des ailes, qui émerveille nos âmes de petits lutins » relate-t-il. Une fois de plus, ils entameront des interprétations d'œuvres célèbres dans un feeling imprégné et arrangé par le « Quatuor Squad ». Inconditionnels, soyez aux aguets !