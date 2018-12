Madagascar: Cyclisme / Trophée des As - Le FCSA dicte sa loi !

Même sans le Tour de Mada, le cyclisme à Madagascar continue de fonctionner. Mais à défaut de gros moyens, la Fédération Malgache de Cyclisme s'est cantonnée des courses en ligne au départ de Tana.

Le club du FCSA dirigé par le coureur Jean Marc Rakotonirina est fin prêt pour le Tour de Mada cycliste qui a été annulé faute de moyens. Mais qu'à cela ne tienne, le FCSA a pu montrer toute l'étendue de son talent au cours du Trophée des As du week-end qui a vu la participation des équipes étrangères dont le Vélo Club de l'Est de la Réunion mais aussi la sélection de Mayotte. Autant dire que l'opposition était à la noce, même celle qui vient de l'intérieur avec les coureurs du Vélo Club Analamanga qui a maintenant une existence légale après avoir été dans le maquis pendant plusieurs années.

Victoire surprise. Dès vendredi en effet, Jean Marc ravissait la deuxième place devant Mazoni Rakotoarivony des 100km sur la RN1. Il n'a pas pu toutefois refaire son retard sur le surprenant vainqueur issu du club La Pharmacienne d'Anosibe et répondant au nom de Manovosoa.

Au second jour mais sur la RN4, Mazoni s'empara de la victoire sur une course en ligne de 90 km derrière le Réunionnais Jean François et le Mahorais Abacar.

Sur un parcours presque en plat, le FCSA s'est contenté de regarder les autres faire préférant attendre la troisième course du dimanche et sur les 120 km qui conviennent mieux aux aptitudes de la bande à Jean Marc Rakotonirina qui démontrait au passage la nécessité d'une course d'équipe. C'est ce que le club a fait en ouvrant un boulevard pour Nambinintsoa Randrianantenaina qui n'en demandait pas plus pour s'imposer avec de la marge. Une belle victoire, la 9e de cette sacrée équipe durant la saison 2018. Comme quoi, quand on veut on peut.

Et c'est un tout petit peu dommage que les sponsors ne viennent pas aider Relaha Jean Claude.

Et en l'absence de Francis Ducreux, le directeur de Sporpub, c'est presque une mission impossible de vouloir organiser une vraie compétition nationale.