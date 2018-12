Madagascar: Problèmes de délestages - Les énergies vertes comme solutions

Les dernières semaines, voire les derniers mois ont démontré une certaine résurgence des cas de délestage. Une situation problématique dont les solutions ne semblent pas encore acquises et existantes pour les Malgaches.

Pour y faire face, ils se tournent de plus en plus vers le recours aux énergies renouvelables. Une orientation légitime et compréhensive lorsque l'on pense aux services de la compagnie nationale d'eau et d'électricité. Un changement de cap qui entre également dans une démarche environnementaliste et contemporaine. C'est dans cette optique qu'Otiv Tanà et la société « Tanatech » ont signé une signature de collaboration dont le but est de faciliter l'acquisition des kits solaires et matériels solaires aux Malgaches.

Ouverte à tout public, membre ou non de l'établissement de crédit, l'offre va permettre aux bénéficiaires de profiter de services et de produits d'Otiv Tanà . Entre autres, des épargnes, crédit, éducation financière ou encore la couverture santé de la « Mutuelle Harena ». L'offre devra également permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à des produits ou kits solaires distribués par la société « Tanatech ». Une initiative qui devrait permettre à ceux-ci d'en finir une bonne fois pour toute avec les délestages chroniques de la Jirama.