Madagascar: Propagande - Non à toute campagne de dénigrement !

Face à certains dérapages qui mettent en danger la paix sociale et le climat d'apaisement indispensable au bon déroulement du processus électoral, Midi Madagasikara se réserve le droit de refuser toute publication (encart publicitaire, écrits) à caractère diffamatoire et/ou s'apparentant à une campagne de dénigrement contre l'un ou l'autre candidat.

Principes fondamentaux. Pour le respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats imposé par les textes aux médias, en période de propagande, Midi Madagasikara invite les deux finalistes au deuxième tour de l'élection présidentielle ainsi que leurs partisans respectifs, à se conformer à la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums. Tout particulièrement aux dispositions de l'article 57 qui fixe « les principes fondamentaux » régissant la campagne électorale. Entre autres, « le respect de l'unité nationale et de l'esprit du Fihavanana malagasy ; le respect de l'intégrité physique, de l'honneur et de la dignité des candidats et des élections ; le respect de la vie privée et des données personnelles des candidats ; l'équité et l'égalité des chances entre tous les candidats ; la non-incitation à la haine et à la discrimination ».