Madagascar: « Video Games Showdown » - Un rendez-vous des « gamers »

Depuis deux décennies, le jeu vidéo semble gagner le cœur de la plupart des jeunes en Afrique en général et Madagascar en particulier. Toutefois, faute de moyen, bon nombre d'adolescents n'ont pas accès au jeu électronique. Alors, c'est une occasion pour eux de le découvrir

Loisirs, amusement, délassement, distraction, tout cela sera garanti à Tanjombato ce week-end. Ce sera deux jours pour les fans de jeux vidéo qui vont réjouir à l' « American center ». Du 15 au 16 décembre, de 9 à 19 heures, la fin de semaine s'annonce bien pour les adolescents.

Lors de la conférence de presse hier à Tanjombato à 10 heures, les organisateurs tels que Rado représentant de Telma, Murielle et Patricia, représentants de « Mass in » ont rassuré que tout le monde aura sa part à cet évènement. «L'objectif de cet évènement est de satisfaire les amoureux de jeux vidéo. Une autre manière d'éduquer les jeunes Malgaches afin qu'ils ne basculent pas dans la délinquance» a dit Murielle, responsable chez « Mass in ». Cet évènement est surtout un moment de partage entre les adeptes des jeux électroniques. Plus de 1.000 « gamers » sont attendus à cette aventure. Plus de 20 postes de jeux vidéo, 15 PC, 15 ipad seront accessibles afin que les passionnés puissent s'épanouir. Il y aura une initiation pour les amateurs de jeu électronique.

Les « players » vont se régaler ! Battle Vs Star, les « gamers » auront l'occasion de concourir sur PS4 Pro contre une célébrité. Une occasion pour les selfies ! Des jeux mobiles pour ceux qui veulent des «games» sur androïd. Concours fun et « animation fun » pour les petits enfants, du « retro games » pour les papas nostalgiques qui veulent faire découvrir à leurs enfants l'époque de la disquette. « Just dance » pour les jeunes mamans qui désirent s'amuser avec leurs jeunes filles. Les inscriptions pourront se faire sur Facebook de l' « American Center » ou sur place. Puisque c'est une première édition, les organisateurs ont l'ambition d'élargir le « show » l'année prochaine.