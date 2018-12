Algérie: Début des travaux de la réunion des ministres africains du Commerce au Caire

Le Caire — Les travaux de la 7ème réunion des ministres africains du Commerce ont été ouverts mercredi au Caire en présence du ministre du Commerce, Said Djellab.

L'ordre du jour de cette réunion, qui se tient mercredi et jeudi dans la capitale égyptienne, porte notamment sur l'examen d'une déclaration sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres questions relatives au commerce international ainsi qu'aux modalités de la libéralisation tarifaire.

Il est également question d'examen des règles d'origine et hybrides des produits, de l'élaboration d'une feuille de route pour la finalisation des travaux en suspens sur les négociations de l'Accord continental africain de libre-échange (African Continental Free Trade Agreement-AFCFTA) et de l'examen des directives ayant fait l'objet de la vérification juridique pour la mise en £uvre des mesures correctives commerciales.

Outre les ministres africains du Commerce, cette rencontre regroupe également les représentants d'organisations onusiennes telle la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU(CEA) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), ainsi que ceux de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque africaine d'import/export (Afreximbank).

Organisée en marge de la première édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui se tient au Caire du 11 au 17 décembre courant, la réunion des ministres africains du Commerce sera sanctionnée par des recommandations visant à renforcer la coopération entre les pays africains.

Pour rappel, M. Djellab conduit la délégation algérienne composée des dirigeants de 38 entreprises exposantes à la 1ère édition de la Foire commerciale intra-africaine qui regroupe 1.200 entreprises issues des pays africains.

Cette foire a pour but de stimuler le commerce intra-africain et soutenir la mise en £uvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) dont l'accord avait été signé en mars 2018 par 44 chefs d'Etat et de gouvernement africains lors du sommet extraordinaire de l'UA à Kigali (Rwanda).