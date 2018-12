Algérie: Sonatrach va revoir l'organisation de ses ressources humaines en 2019

Timimoune — Le Groupe Sonatrach compte parmi ses priorités les "plus importantes" à réaliser en 2019, la révision de l'organisation de ses ressources humaines, avec une possible augmentation des salaires des employés, a indiqué mardi à Timimoune le P-dg de cette compagnie, M. Abdelmoumen Ould Kaddour.

Lors d'un point de presse tenu à l'issue d'une visite de travail des les régions de Tamenrasset, Ain Salah, Adrar et Timimoune, le P-dg de Sonatrach a indiqué que parmi les priorités du groupe pour l'année 2019, figure la révision de toute l'organisation des ressources humaines, qui débouchera probablement sur une hausse des salaires des employés de la compagnie.

Et d'ajouter, qu'en comparaison à d'autres compagnies du monde qui ont la même organisation que Sonatrach, cette dernière est placée dernière en termes de salaires versés aux employés.

"Nous ne pouvons pas continuer comme cela, durant les dernières années, nous avons perdu 16.000 employés et si cela continue nous perdrons les cadres de qualité que nous avons", a souligné M. Ould Kaddour.

Aussi, le Groupe compte revoir en 2019 ses capacités de production et inaugurer la raffinerie d'Alger chose qui "aurait dû se faire il y a longtemps", a précisé son P-dg.

Sur un autre registre, il a évoqué la forte fluctuation du prix du baril de brut sur le marché international, faisant que pour l'instant le groupe ne peut que s'en tenir qu'aux engagements qu'il a déjà fait, notamment en termes de raffinerie.

"Avec un baril de brut à 50 ou 60 dollars sur le marché mondial de pétrole, il serait difficile de projeter des investissements pour l'année prochaine, Nous espérons que le baril atteindra les 70 ou 80 dollars pour que nous puissions voir quels investissements engager", a-t-il poursuivi.

En réponse aux journalistes concernant la commercialisation des produits de la raffinerie d'Augusta (Italie), M. Ould Kaddour a souligné que ces derniers disposent "d'une valeur ajoutée supérieure en Europe en comparaison à celle qu'ils ont en Algérie, vu que les contraintes spécifiques de l'analyse dans le pays sont moins contraignantes qu'en Europe".

Ainsi, selon ses propos, ces produits sont "plus intéressants à vendre en Europe qu'en Algérie", notant qu'il y aura quand même une partie de cette production qui sera destinée à la consommation nationale. Cette usine, rappelle-t-il, produit 10 millions de tonnes annuellement, soit 3 fois plus que celle d'Alger et 2 fois plus que celle de Hassi Messaoud.

En outre, a-t-il dit, "nous sommes en train de monter un simulateur pour pouvoir optimiser toutes les raffineries vu que chacune d'entre elles génère des produits avec des spécificités données cela permettra de savoir quels sont les produits à produire et où les vendre".

Et d'ajouter que l'Algérie pourra probablement cesser d'importer des produits raffinés pour subvenir aux besoins nationaux en 2019 grâce aux productions des différentes raffineries de la Sonatrach, notamment celle d'Augusta.

Ceci permettra alors au pays de se passer de ces importations coûteuses en produits raffinés, rappelant que durant les 10 dernières années, elles ont représenté environ 25 milliards de dollars.

=== Sonatrach fait don de quatre scanners aux populations du Sud===

Par ailleurs, lors de cette visite de travail, le P-dg de sonatrach a fait don de 4 scanners médicaux et 4 ambulances à 4 établissements de santé sis dans la région du Sud du pays.

C'est ainsi que lors de chacune de ses visites successives sur les lieux, M. Ould Kaddour a supervisé l'octroi d'un scanner médical et d'une ambulance, dernière génération, au niveau de l'EPSP de Tamenrasset, l'EPH de Ain Salah, l'EPH en phase de réalisation d'Adrar ainsi que de l'EPH de Timimoune.

En outre, les deux EPH de Ain Sallah et Timimoune ont bénéficié de 2 couveuses.

Sonatarcah compte également faire don de 3 autres scanners et 3 autres ambulances aux établissements de santé de Djanet, Hassi Messaoud et Illizi prochainement.

A Ain Salah, le Pdg a également visité le chantier de réalisation d'un centre de formation aux métiers du gaz et du pétrole de la Sonatrach, ceci pour former puis recruter la main d'oeuvre locale, et ce, après s'être enquis de l'état de réhabilitation et de réalisation, à la charge de la compagnie, de 4 Zaouyas au niveau de la même région.

Concernant l'école à Ain Salah, le P-dg la jugée "très importante" vu que le groupe tient à créer des emplois, "chose qui n'est pas évidente vu que les populations locales (Sud) demandes à être recrutés en tant que chauffeur ou gardien, alors que ce qui nous intéresse c'est de les former à des métiers qui servent le pays et l'entreprise".

Selon lui, l'ensemble de ces actions destinées aux populations du Sud sont l'entame d'un programme social qui a débuté il y a de cela 6 mois.

"Ces actions ont été réalisées par des entreprises appartenant au Groupe Sonatrach, et chacune faisait ce qu'il lui semblait bon et ce, sans coordination globale malheureusement. Maintenant, nous avons pris la décision de rassembler tout ceci et l'homogénéiser en une seule action sociale globale", a-t-il ajouté.