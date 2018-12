Algérie: Education - Des mesures préparatoires et organisationnelles pour les examens professionnels

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi, les mesures préparatoires et organisationnelles de l'examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l'exercice 2018, prévu le 15 janvier 2019, et ce, pour "garantir l'équité et l'égalité des chances aux différents candidats".

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a indiqué sur sa page officielle Facebook que "les candidats à l'examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l'exercice 2018, prévu pour le 15 janvier 2019, pourront prendre connaissance, sur le lien www.education.gov.dz , des mesures préparatoires et organisationnelles arrêtées afin de leur garantir l'équité et l'égalité des chances".

Parmi les mesures préparatoires visant à sécuriser cet examen et le déroulement normal des cours, la ministre a fait savoir qu'"il sera procédé, au niveau des Directions d'Education, à l'aménagement et à l'équipement d'un centre de distribution avec une pièce sécurisée pour la conservation des enveloppes des sujets ainsi que l'équipement du centre de distribution et de la pièce sécurisée de caméras de surveillance et d'identification, sous l'entière responsabilité du directeur de l'Education".

Concernant les mesures organisationnelles au niveau des Directions de l'Education, il est précisé que "les chefs de centres seront sélectionnés parmi ceux dont la compétence, l'intégrité et l'expérience dans la gestion des centres d'examen sont avérées", avec "l'interdiction de désigner un encadreur ou un surveillant dans un centre où examine un proche".

La direction de l'Education assurera la réception et la surveillance "des enveloppes, fermées et scellées, des copies d'examen de chaque centre, avant de les transférer, en présence du chef de la commission de wilaya des observateurs ou un représentant, au centre de regroupement et de codage, ajoute la même source qui cite, également, d'autres mesures relatives au déroulement de l'examen.