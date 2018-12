Algérie: Les jeunes sont appelés à s'inspirer des valeurs suprêmes de la glorieuse Révolution

Ain Temouchent — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré, mardi à Ain Témouchent, que "nos jeunes sont appelés aujourd'hui à s'inspirer des valeurs suprêmes de la glorieuse Révolution pour renforcer notre dynamisme national dans la continuité du progrès et de la stabilité".

Au centre universitaire "Belhadj Bouchaib" où il a présidé les festivités nationales commémorant le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le ministre a souligné que les jeunes sont appelés à méditer sur la portée de cet anniversaire et de tous les sacrifices, à tirer les leçons des épopées immortalisées en conjuguant les efforts et en s'inspirant des valeurs suprêmes sur le terrain et à renforcer le dynamisme de continuité du développement, du progrès et de la stabilité sous la bonne gouvernance du président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika.

"Nos jeunes doivent valoriser notre legs historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la Guerre du 1er novembre 1954 et le transmettre aux générations montantes", a déclaré Tayeb Zitouni, affirmant que "l'Algérie est fière aujourd'hui et demain du rayonnement de sa glorieuse guerre et honorée du respect qu'elle a eu et qu'elle a su préserver à travers son engagement vis-à-vis des causes justes dans le monde, car les principes du message du 1er novembre 1954 sont universelles s'inscrivant dans le cadre des combats des peuples et constituant une référence en matière de droit à l'autodétermination".

Dans une allocution d'ouverture du colloque national dédié aux manifestations du 11 décembre 1960 sous l'intitulé "victoire de la volonté des peuples pour l'indépendance", le ministre a souligné que "la Révolution de novembre demeure sacrée par ses épopées, ses gloires et ses dimensions humaines illuminant les sentiers de la liberté aux peuples opprimés, confirmant preuve à l'appui que rien n'est au dessus de la volonté de gloire, de dignité et de victoire".

Tayeb Zitouni a ajouté que "la chose la plus précieuse que nous accomplissons aujourd'hui pour le bien de notre Algérie est de continuer à la hisser avec le même esprit et la même volonté de victoire qui animaient les martyrs et les moudjahidine sur le chemin de la glorieuse marche élaborée et concrétisée par le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika qui a rendu au peuple algérien sa dignité en s'engageant à semer la fraternité, la confiance, la paix à la faveur de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ayant constitué un affluent fort pour renforcer la solidarité de la nation, sa cohésion et qui est devenue un modèle de promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble en paix à l'échelle mondiale".

"Cette stabilité et la sécurité que vit actuellement l'Algérie a contribué à booster le processus des réformes nationales à tous les plans, à moderniser le pays dans tous les domaines, à renforcer les capacités de l'économie nationale grâce à la politique de bonne gouvernance du Président de la République, ses choix judicieux dessinant les contours des réformes économiques par une stratégie de croissance, d'amélioration du climat d'affaires et de promotion de l'investissement dans tous les créneaux", a-t-il souligné.

Lors du colloque, un lot de livres publié par le ministère des Moudjahidine a été offert au centre universitaire "Belhadj Bouchaib". Le ministre a honoré également plusieurs moudjahidine de la wilaya, des éléments de la garde communale et des maîtres de conférences.