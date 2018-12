Tunisie: Le nombre de participants sera plus élevé

Le Concours tunisien des produits du terroir est un événement biannuel qui a été organisé pour la première fois en décembre 2017 par l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et en collaboration avec le ministère de l'Industrie et des PME, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de la Cité des sciences de Tunis avec l'appui du «Projet d'accès aux marchés de produits agroalimentaires et de terroir» (Pampat) mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le secrétariat d'Etat suisse à l'économie (Seco).

La première édition a vu la participation de 236 produits du terroir provenant de toutes les régions de Tunisie : de la harissa à l'huile d'olive, en passant par les sirops de fruits, les eaux florales, les miels, les fromages et bien d'autres. Pour la deuxième édition du Concours, les organisateurs s'attendent à un nombre encore plus important de produits en lice.

Au cours des trois ateliers participatifs qui ont été organisés sous la houlette de l'Apia avec l'appui des commissariats régionaux au développement agricole et les directions régionales de l'Apia à Hammamet le 30 novembre, à Kairouan le 4 décembre et à Gabès le 7 décembre, les différentes structures partenaires, ainsi que les opérateurs privés ont fait des propositions pour élargir la liste des produits du terroir éligibles au concours. Les parties prenantes ont également évoqué la démarche à suivre afin de sensibiliser plus de producteurs dans les 24 gouvernorats pour participer à la 2e édition du concours en juin 2019.

Les participants aux ateliers étaient unanimes sur le fait que la valorisation des produits du terroir et la réussite de la seconde édition du Concours passent par l'appropriation et l'implication de toutes les parties prenantes dans les différentes régions de la Tunisie. La démarche mise en place par le Concours tunisien des produits du terroir permet de renforcer la collaboration entre plusieurs institutions publiques et opérateurs privés et de créer ainsi des synergies autour d'un objectif commun, à savoir la valorisation d'un large patrimoine agroalimentaire pour en faire un levier pour le développement régional.