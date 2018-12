Tunisie: Un match à six points

Voilà une confrontation qui tombe à pic entre deux formations qui ont lamentablement raté leur début de saison et qui espèrent arrêter l'hémorragie des mauvais résultats avant qu'il ne soit trop tard, surtout pour les Hammamlifois. Profitant de ces trois jours, Buscher et ses protégés ont travaillé le volet technico-tactique, histoire de parfaire les automatismes et, de surcroît, améliorer l'efficacité devant les buts adverses. Les derniers matches respectivement face à l'ASG (1-1) et l'USBG (0-1) ont mis à nu les limites de ses attaquants, tels que Ben Salem, Khaldoun, Bel Hadj et Foudaï.

Retour de Berrajah

La défaite à Ben Guerdane, alors que le nul était largement à sa portée, est restée en travers de la gorge. L'occasion est donc propice pour renouer avec le succès face aux Gabésiens. Cette approche d'un match à six points, équilibrée, doit être perçue aussi dans la composition de l'équipe.

Quel que soit le plan de jeu adopté, en 5-3-2 ou en 5-4-1, le staff technique doit varier le jeu selon les temps forts ou faibles du match, et composer avec les impondérables.

Il va falloir réussir les deux transitions, celle de la phase offensive à la phase défensive et celle de la phase défensive à celle offensive, c'est-à-dire quand les banlieusards perdent la balle, et de bien attaquer en situation de récupération. A cette occasion, Buscher, adepte du jeu défensif, tentera cette fois d'aider son équipe à signer une victoire sur sa pelouse. Pour ce faire, il a choisi son onze rentrant face au SG avec Guesmi dans les buts. Meskini, Berrajah -- qui a purgé son match de suspension --, Boulaâbi et Ouni en défense. Mais le milieu de terrain est devenu le point faible de l'équipe. Toujours manquant de clairvoyance et de métier, il sera encore une fois remanié avec l'entrée de Chaâr et Malek Jamel qui seront encadrés par Khaldoun et Gharbi. En attaque, on retrouve Foudai et Ben Salem. Un autre revers du CSHL signifierait un retour en Ligue 2.