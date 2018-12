Tunisie: Sur la même lancée

Sans Sahraoui

La formation nordiste évoluera, à cette occasion, sans le défenseur axial Marwen Sahraoui, sorti blessé le week-end passé contre l'USM.

Mais comme l'effectif est bien étoffé, on fera en sorte de le remplacer de la meilleure manière. Et c'est Seddik Mejri qui est le plus indiqué à jouer à côté de W. Bousnina dans l'axe.

C'est ainsi que l'on verra Med Habib Yeken et W. Jabbari occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense pour encadrer les axiaux. Devant, Cissé et B. Saidani, malgré une légère blessure face aux Monastiriens, appuieront, en tant que milieux défensifs Ben Choug et Darragi dans le rôle de relayeurs. Ces deux derniers alimenteront du mieux possible le duo d'attaque Ounalli-Wattara.

Formation probable

Kh. Thamri, Med Habib Yeken, W. Jabbari, W. Bousnina, S. Méjri- Cissé, B. Saidani, H. Darragi, F. Ben Choug, Z. Ounalli et Wattara