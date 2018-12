Tunisie: L'EST jouera à guichets fermés

Il a ajouté que ce match revêt une importance capitale pour les supporters venus de Tunisie ou les membres de la communauté tunisienne aux Emirats. Rappelons que l'Espérance jouera les quarts de finale face au vainqueur du match entre Al Aïn et Team Wellington.

Bienvenue aux fans «sang et or»

M. Ben Ameur a indiqué récemment que le consulat est prêt à accueillir et encadrer les nombreux supporters qui vont rallier le pays pour soutenir l'Espérance Sportive de Tunis qui jouera la coupe du monde des clubs de la Fifa. Il a ajouté que le corps diplomatique tunisien aux Emirats a pris les mesures pour assurer que le séjour du club de Bab Souika soit agréable et que sa participation à ce mondial se déroule dans les meilleures conditions. M. Ben Ameur a affirmé que les supporters de l'EST sont les bienvenus et que les autorités émiraties ont pris les mesures nécessaires pour faciliter leurs déplacements et leur séjour. Il a souligné que ces supporters sont priés de soutenir leur club avec le respect des règles du fair-play et des traditions et coutumes du pays hôte.

Selon lui, cette compétition est suivie par plusieurs pays dans le monde et la participation de l'EST sera l'occasion de promouvoir une belle image de la Tunisie.