Tunisie: Le vent en poupe

Ces Tataouinis, qui ont les dents longues et qui ont un drôle d'appétit de victoire à domicile comme en déplacement, entendent profiter de la situation catastrophique de leur hôte du jour, l'USM, dernier du classement général pour continuer leur belle épopée et réussir un autre exploit, surtout que leur coach connaît parfaitement son adversaire du jour et la pelouse du stade Mustapha Ben Jannet, où ses traces sont encore visibles et présentes à l'esprit, même si Kasri se veut beaucoup plus prudent qu'à son habitude et préfère ne pas aller très vite en besogne.

«C'est un match piège dont il faut se méfier, assure-t-il. Malgré la défaite face au CAB, l'USM a fait un bon match, produit un gros volume de jeu et s'est créé un bon nombre d'occasions de but. Elle fera tout ce dont elle est capable et même l'impossible contre nous pour arrêter l'hémorragie et sortir du creux de la vague. Quand je dis à mes joueurs attention et mille fois attention à ce match, je ne plaisante pas et je sais de quoi je parle».

Ce n'est pas sans raison si Skander Kasri est perçu comme un grand stratège et un grand meneur d'hommes. Il sait préparer ses joueurs pour les différentes échéances et chaque rencontre pour lui ne ressemble à aucune autre.

Entretemps, il prépare astucieusement son plan de jeu et le coup tactique à mijoter. Et la chance est souvent de son côté. Lassaâd Dridi est bien averti.