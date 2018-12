Tunisie: Un jeune Tunisien surdoué derrière «mywikigenius.com»

Né le 7 juillet 1994, à Nabeul, M'hamed Ben Moussa obtint son baccalauréat section Mathématiques en mai 2013 avec mention très bien. Ses résultats scolaires lui permirent de rejoindre en automne l'Université de Troy dans l'État de l'Alabama, au sud-est des Etats-Unis.

Des cours de soutien aux étudiants saoudiens

«Dès mon arrivée aux États-Unis en 2013, j'ai commencé à donner des cours de soutien aux étudiants saoudiens en Alabama. Ils avaient du mal à comprendre les mathématiques et les sciences physiques en anglais. Donc, je leur ai offert la possibilité de comprendre le cursus scientifique en arabe. Il reste à rappeler que j'ai occupé aussi le poste d'assistant des laboratoires des sciences physiques dans mon université», fait savoir M'hamed. «Plus tard, lorsque j'ai approfondi mes connaissances en sciences physiques, j'ai commencé à aider de plus en plus d'étudiants arabes ou américains. Les sciences physiques sont trop vastes et compliquées. Donc, j'ai toujours essayé de travailler avec les étudiants pour déceler leurs lacunes et travailler ensemble pour y remédier», renchérit-il.

Et au bout d'une année universitaire, en décembre 2014, il intégra, l'Université de l'Alabama à Huntsville. Durant deux ans, il travailla pendant un certain temps en tant qu'assistant de laboratoire de physique. Plus tard, il entra de plain-pied dans le monde de la recherche.

«A l'Université de l'Alabama à Huntsville, je suis devenu assistant de recherche. Pendant six mois (de juin à décembre 2015) en participant à la recherche en nanophotonique. Puis, j'ai travaillé, durant deux mois (de juin à août 2016), sur un projet de drones bio-inspirés dans le département aérospatial de mon école», souligne-t-il.

Des recherches dans le cadre d'un programme de la NASA

«La NASA avait à proximité de mon université des installations appelées: NSSTC (Centre national des sciences et technologies spatiales). C'est là que j'ai mené mon projet principal de soutien à l'astrophysicien de la NASA Mitzi Adams dans le cadre de ses recherches en physique solaire, d'août à décembre 2016», ajoute-t-il.

Ayant obtenu son diplôme de maîtrise avec les satisfecit du jury, M'hamed entama sa carrière professionnelle au poste de professeur de physique, «Basis Ed» au Flagstaff Arizona de janvier 2017 à mars 2017. Ensuite, de mars 2017 à janvier 2018, la «North American Lighting» au Michigan le recruta comme ingénieur et physicien opticien. Aujourd'hui, il est physicien spécialiste en thermo-éclairage chez Aptiv (anciennement Delphi), une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements pour l'automobile, issue d'une scission de General Motors et dont le siège est dans la ville de Troy (État du Michigan).

«Je travaille actuellement principalement sur l'optique. Je fais des simulations et je développe des concepts optiques pour l'éclairage intérieur des véhicules. Je travaille aussi sur des études thermiques», précise-t-il.

Concernant son activité sur «mywikigenius.com», M'hamed rappelle que l'enseignement a toujours été pour lui une vocation pour ne pas dire une passion.

«Certes, il s'agit d'une activité parallèle à mon travail chez Aptiv, mais mes ambitions n'ont pas de limites. Je veux faire de cette plate-forme éducative l'équivalent de «Khan Academy» mais avec des tutoriaux plus spécifiques aux besoins des élèves ou des étudiants», mentionne-t-il. «Comme début, mon site offre une session d'essai gratuite d'une heure pour les nouveaux étudiants. Après quoi, les frais sont les suivants: un forfait de 60 dollars américains pour 1 heure ou un forfait de 250 USD/5 heures ou un forfait de 400 USD/10 heures.», conclut-il.

Voilà une initiative à saluer !