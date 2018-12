Tunisie: Dridi ne lâche pas prise!

Attention au repli...

Face à l'UST, le nouveau promu, les joueurs de l'USM vont trouver sur leur chemin leur ex-entraîneur de l'exercice écoulé S. Kasri, avec qui ils ont réalisé un excellent parcours, notamment lors de la phase aller avant son départ-surprise au milieu de la saison. Cela dit, Hichri et consorts devraient faire attention à Kasri qui les connaît très bien et dont le dispositif tactique a bien carburé jusqu'à maintenant. Leur attention devrait être prêtée notamment aux contres de l'UST qui marche, à merveille, notamment en déplacement. Dans cet ordre d'idées, un repli rapide et une couverture en cas de perte de la balle devraient être assurés pour éviter toute mauvaise surprise. Le bloc qui sera mis en place par Dridi devrait être équilibré et compact pour anéantir les contres rapides et dangereux de l'adversaire, très habile dans cette stratégie. Volet formation, l'arrière-garde sera articulée autour de Jrad dans les bois. Arfaoui occupera le flanc droit, celui de gauche sera animé par le revenant Ben Romdhane, très utile pour créer le surnombre devant. L'axe sera assuré par Hichri et Zouhir, appelés à exercer un marquage strict sur les attaquants sudistes.

Ce premier rideau sera renforcé par un deuxième composé de Sabbahi et Chtioui, appelés à assurer une bonne récupération et une relance rapide... Leur travail de sape sera fignolé par le clairvoyant Messaïdi et le fin technicien Kacem, très à l'aise dans la reconversion du jeu. L'attaque, ce casse-tête chinois pour Dridi, sera confiée à Kabbou, très rapide sur le front de l'attaque, et Kouaté, encore muet et qui devrait être plus lucide dans la zone adverse pour espérer trouver la faille. Ben Hassine, Ragoubi, Amri, Sdiri et autres Mosrati, Silla, Tka et El Kout constitueront des solutions de rechange pour Dridi en fonction de la physionomie des débats.

Notons enfin que le comité provisoire et le comité des supporters de l'USM ont mis à la disposition des fidèles supporters des tickets pour ce match qui se jouera à huis clos. Leur soutien en ce moment difficile est indispensable pour aider leur club en pleine crise financière.

Formation probable : Jrad, Arfaoui, Ben Romdhane (El Kout), Hichri, Zouhir (Sdiri) Chtioui (Ragoubi) Sabbahi, Messaïdi , Kacem (Ben Hassine) Kabbou, Kouaté (Amri).