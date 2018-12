Soudan: Le pays participe à l'expo du commerce intra-africain

- Le Soudan participe au premier salon du commerce intra-africain, organisé par la Banque Africaine d'importation et d'exportation, Afreximbank en coopération avec le ministère du commerce et de l'industrie et l'autorité de développement des exportations, au cours de la période de 11 - 17 décembre 2018, au Centre international d'exposition et de conférences au Caire.

Le ministre d'État au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abu Al-Bishr Abdul-Rahman a salué, lors de son inspection du branche du Soudan organisé par la société Yara pour les services et les expositions-a salué la participation des entreprises soudanaises dans cette expo, qui est la première de son genre en Afrique, affirmant que l'exposition représente une bonne occasion d'offrir des biens et des produits et une occasion d'échanger des affaires et de promouvoir l'intra-commerce par l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement.

Selon le directeur général la société Yara, Mohammed Abdul Gayoom: sa compagnie a pu participer à l'Expo dans un temps record de dix jours au plus, en louant l'interaction des entreprises nationales qui ont participé à cette manifestation, et les facilités fournies par le ministère de l'industrie et du commerce et l'ambassade du Soudan au Caire.