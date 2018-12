Congo-Kinshasa: Kindu, Lubumbashi, Kalemie - La campagne de Fayulu émaillée d'incidents

Depuis trois jours, les rassemblements de l'opposant Martin Fayulu sont perturbés. Ce mercredi matin de nouvelles tensions ont éclaté lors de l'arrivée de Martin Fayulu à Kalemie, dans le sud-est du pays. Il a été accueilli par des milliers de partisans que la police a tenté de disperser. Au moins une femme a été tuée.

Après les échauffourées de dimanche à Kindu, le candidat de la coalition Lamuka a été empêché de tenir un meeting mardi à Lubumbashi. Son cortège a été visé et des milliers de ses partisans ont été dispersés violemment. Selon nos informations, le bilan est de deux morts, non confirmés par la police.

Ce mercredi 12 décembre, Martin Fayulu a poursuivi sa campagne dans le sud-est et est arrivé à l'aéroport de Kalemie, dans la province du Tanganyika, vers 10h30 locales. Lui et ses partisans étaient sur la route principale qui mène vers le centre-ville où il devait tenir un rassemblement politique quand son cortège a été bloqué par des partisans de la majorité présidentielle, certains portant des tee-shirts du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD). On ne connait pas le nombre exact de ces partisans, on parle de plusieurs dizaines.

Parmi eux, se trouvait le vice-gouverneur de la province Ali Omari Simukinje, un pro-Kabila, ainsi que des forces de police. Le ton est monté entre partisans de Fayulu et ceux qui tentaient de les empêcher d'aller en ville. La police a tiré des coups de feu pour disperser la foule. Il y aurait au moins un mort - une femme - peut-être deux, et plusieurs blessés.

Martin Fayulu a réussi à prendre une autre route pour atteindre le stade Benda dans le centre ville où il a tenu son meeting politique pendant une trentaine de minutes. Puis il a fait demi-tour, direction l'aéroport puisqu'il doit se rendre à Kolwezi. A 16h locales, il était toujours coincé à Kalemie. Selon lui, les autorités l'empêchent de se rendre à Kolwezi pour poursuivre sa campagne.

Le ticket Tshisekedi-Kamerhe s'exprime sur Lubumbashi

En tournée à Béni ce mercredi, le duo d'opposants formé de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont réagi aux évènements circonvenant autour de la campagne de leur rival de Lamuka, notamment au meeting empêché de Lubumbashi. Ils condamnent « de la manière la plus ferme le fait d'empêcher un Congolais quel qu'il soit d'exercer son droit de s'exprimer et de surcroît en cette période de campagne où nous n'avons pas cessé d'appeler à la sécurisation des acteurs politiques et plus particulièrement des candidats présidents. La démocratie implique notamment la liberté de manifester et de s'exprimer ce que le régime actuel dénie aux opposants et c'est inacceptable ! C'est pourquoi nous devons aller aux élections et apporter un changement notable au peuple congolais c'est ce que fera l'équipe FatshiVit. »

Enfin, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leïla Zerrougui, se dit « préoccupée par la succession d'incidents graves qui entravent le bon déroulement de la campagne électorale en République démocratique du Congo. » Elle dénonce dans un communiqué « le fait que certains candidats de l'opposition rencontrent de nombreux obstacles pour tenir des réunions publiques dans certaines villes du pays, comme cela a été constaté ces derniers jours à Kindu et à Lubumbashi et, aujourd'hui, à Kalemie. »

Mme Zerrougui « déplore les pertes en vies humaines et demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Elle rappelle qu'il incombe à l'Etat d'assurer la sécurisation du processus électoral en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et légalité. »

Ce matin, le cheffe de la Monusco réagissait sur RFI aux événements de Lubumbashi, rappelant que « le gouvernement a la responsabilité du maintien de l'ordre, de laisser l'espace à ceux qui s'expriment », appelant « la majorité et l'opposition à la sagesse » et gardant espoir d'« aller vers des élections apaisées ».