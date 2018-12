Afrique: Out pour le reste de la saison, Amath Diedhiou déjà forfait pour la CAN 2019 ?

Coup dur pour Amath Diedhiou ! Sorti à la 22e minute sur blessure vendredi lors du déplacement de Getafe à Leganes (1-1), le Sénégalais souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Le Lion du Sénégal a été opéré avec succès lundi dernier, à la clinique du Club par les médecins Eulogio Martín et Manuel Leyes. La durée de guérison de la blessure et du rétablissement est estimée à environ 6 mois. Ce qui signifierait une saison quasiment terminée pour le jeune Amath Diédhiou, auteur d'un but et de 2 passes décisives cette saison.

Une très mauvaise nouvelle pour l'attaquant international sénégalais de Getafé qui a fêté sa première cape avec le Sénégal à l'automne et il a pris part aux 4 derniers matchs des Lions de la Teranga. Malheureusement, sauf miracle, le joueur de 22 ans ne prendra pas part à la CAN 2019 avec son pays, déjà qualifié. Sauf rétablissement plus rapide que prévu, ce délai semble court pour Amath Diedhiou qui aura du mal à être pleinement opérationnel pour la compétition qui débutera le 15 juin prochain.