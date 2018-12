Ile Maurice: Réclamation de dommages de plus de Rs 3 millions - «Ma vie a basculé après l'accident... »

Il souffre d'une incapacité physique de 30 %. Il éprouve des difficultés à marcher et à articuler. Il n'arrive plus à mener une vie sexuelle normale... Depuis l'accident dont il a été victime en 2016, Jean Claude Scolastique soutient que «sa vie a basculé... »

Son épouse et lui réclament Rs 3 464 456 à Phoenix Insurance Limited et à Venisen Tediven Marooden, le motocycliste qui l'a heurté. Le couple a retenu les services de Me Cader Mallam-Hassam pour porter plainte devant la Cour suprême, le lundi 10 décembre.

Toute cette affaire remonte au 12 janvier 2016, à la jonction de la rue Nubee, à Rose-Hill. Jean Claude Scolastique, qui conduisait un cyclomoteur, avait quitté Camp-Levieux et procédait en direction de l'avenue Berthaud, Rose-Hill, lorsque Venisen Tediven Marooden, qui était à moto, l'a percuté.

Imprudence et négligence

Au dire du plaignant, Venisen Tediven Marooden se trouverait sur la voie opposée et c'est en essayant de dépasser un véhicule en stationnement que l'accident s'est produit. «J'ai été blessé et mon cyclomoteur a été endommagé. L'accident a été occasionné par la faute, l'imprudence ou la négligence du motocycliste», dit Jean Claude Scolastique dans sa plainte.

Depuis l'accident, ajoute-t-il, il a été opéré à plusieurs reprises. «J'ai subi des abrasions. Le scanner a démontré un saignement bilatéral aigu et j'ai subi une intervention chirurgicale le 11 février 2016. Je suis resté dans le coma pendant pratiquement 17 jours», poursuit l'homme âgé aujourd'hui de 56 ans.

Depuis, Jean Claude Scolastique affirme avoir des difficultés à marcher et dit ne pas pouvoir faire des activités physiques. En sus de cela, il se trouve même dans l'obligation de consulter un psychiatre à l'hôpital Brown Séquard. «My client is suffering from a mild psychomotor retardation and could not perform his duty as security officer and had to retire on medical grounds at Brinks Security after 17 years of service», écrit Me Mallam-Hassam dans la plainte.

C'est pour toutes ces raisons, dont la perte de revenus encourue, que le couple Scolastique a décidé de réclamer des dommages de Rs 3 464 456.