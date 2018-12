Congo-Brazzaville: Diaspora - Alain Mabanckou et Jackson Babingui sur la scène internationale francophone du Tarmac à Paris

Sans résonance musicale aucune avec le dernier roman "Les cigognes sont immortelles" de l'écrivain congolais, Ziana TV offre au public parisien, à la veille des fêtes de Noël et du nouvel An, un cocktail littérature-musique en association de l'écrivain avec l'un de ses compatriotes, artiste engagé.

L'approche littérature-musique est omniprésente dans les parutions d'Alain Mabanckou. En 2012, juste après son roman "Black Bazar", il avait produit le disque "Black Bazar" sous la houlette de Modogo Abarambwa et Sam Tshintu, issus du groupe mythique Quartier latin. Il expliquait que, pour lui, il en avait rêvé étant enfant. « Je voulais être musicien. Je joue un tout petit peu de la guitare et, de temps en temps, je compose des chansons. Je me suis dit que la meilleure façon pour moi de satisfaire mon goût musical était de produire des gens que j'apprécie », se confiait-il lors du Festival Etonnants Voyageurs de 2012 à Saint-Malo.

Il sera prochainement en dédicace avec un roman autour de rêveries du personnage principal Michel. C'est un rêveur patenté et son imaginaire imprègne le roman de bout en bout. L'imaginaire n'est pas un invité qui prend place de temps à autre ou qui même évincerait le réel. Imaginaire et réel ont leur place respective dans le même espace. Par moments, cet imaginaire plein de couleurs et de métaphores efface le langage qui n'est plus qu'un instrument. Et surgissent des tableaux saugrenus, faussement naïfs encore une fois, pleins d'animaux, de fruits et d'objets presque vivants.

Jackson Babingui, artiste engagé, interprétera les dix reprises des refrains les plus célèbres de Jacques Loubelo. L'artiste congolais, poly-instrumentiste formé à l'école de Biks, avec sa voix mélodique de velours ou en compagnie de son groupe de fortune, reprendra les douces mélodies travaillées en studio avec les artistes tels que Fredy Massamba dans "Ntima Luaka", Papa Wemba dans "Lisanga na biso", Zongo Soul ou Clotaire Douley.

La diaspora congolaise est sur le pont pour cet événement de fin d'année. « Ce sera notre sortie officielle dans la diversité des activités médiatiques à être au plus près de la diaspora », a confié Cyr Makosso de Ziana TV.

Dédicaces - Concert - avec Alain Mabanckou et Jackson Babingui

https://www.facebook.com/events/270713353792110/

Adresse : 159 Avenue Gambetta

75020 Paris, France

Résa Ziana TV - A.Mabanckou - J.Babingui