Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - La Fondation Burotop Iris offre du sang aux hôpitaux de Brazzaville

L'organisation humanitaire que préside Diana Attye a assuré, le 8 décembre, avoir fait don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), dans le cadre de ses actions caritatives.

Deux cent trente poches de sang ont été collectées auprès des volontaires et des membres de la Fondation Burtop Iris, à l'approche des fêtes de fin d'année et de nouvel An. Elles seront distribuées par le CNTS dans quatre hôpitaux de Brazzaville, notamment le Centre hospitalier universitaire, Mfilou, Makélékélé et Talangaï.

Le geste généreux posé par cette fondation est un acte citoyen qui a ému sa responsable. « Je remercie tous les volontaires qui se sont mobilisés en cette grande journée citoyenne. En effet, donner son sang n'est pas un simple cadeau en cette période de Noël, c'est un acte vital pour sauver des vies humaines », a déclaré Diana Attye.

Selon les médecins et les scientifiques, le sang est le seul produit qui se substitue à lui-même pour sauver des vies et revigorer l'organisme humain. « Le don de sang est un geste sûr, sans conséquences sur la vie du donneur. Grâce à ce don, les médecins continuent à sauver, soigner et soulager les patients », a ajouté Diana Attye.

Le manque des poches de sang dans les hôpitaux augmente substantiellement le taux de plusieurs pathologies dont l'anémie. Ainsi donc, la présidente de cette organisation a convié « les hommes et les femmes du pays à avoir un réflexe du don ». Elle est convaincue « que l'initiative de la Fondation Burotop Iris suscitera bien d'autres actions de même type très ultérieurement », souhaitant ardemment« qu'il ait de la constance dans le don ».

La Fondation Burotop Iris œuvre dans l'humanitaire et le social au Congo depuis plus de dix ans. Sa directrice affirmait récemment que « le respect de la valeur humaine est un socle fondamental pour la fondation ».

Signalons que les volontaires et des membres mobilisés par cette organisation pour faire ce don de sang sont des ressortissants libanais, indiens, ivoiriens et congolais.