Congo-Kinshasa: HCR - Deux plans pour couvrir les besoins des réfugiés en RDC et dans la région

Les deux stratégies ont été publiées par l'agence onusienne, le 11 décembre, en coopération avec soixante partenaires. L'une est destinée aux Congolais ayant fui leur pays pour d'autres pays d'Afrique et l'autre concerne les personnes d'autres pays qui ont trouveé refuge en terre congolaise.

D'une durée de deux ans, soit 2019-2020, le plan Réponse nationale pour les réfugiés vivant en République démocratique du Congo (RDC) est un outil de coordination entre plusieurs acteurs humanitaires et de développement. Il a pour objectif de couvrir les besoins de quatre principales catégories de réfugiés, à savoir les Burundais, les Centrafricains, les Rwandais et Sud-Soudanais répartis à travers le territoire congolais. Selon le Haut commissariat des Naions unies pour les réfugiés (HCR), cent soixante-quinze millions de dollars américains seront nécessaires pour réaliser les objectifs de ce plan, en collaboration avec onze partenaires en RDC.

Quant au second plan, Réponse régionale pour les réfugiés congolais, il cible sept cent quarante-trois millions de dollars qui devraient permettre de répondre aux besoins les plus urgents. Ces besoins comprennent la protection, l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation des réfugiés congolais se trouvant en dehors de leur pays. «Plus d'un demi-million de réfugiés originaires de pays voisins ont été contraints de fuir leurs foyers et trouver refuge en RDC. Ce chiffre continue d'augmenter », a rappelé Ann Encontre, représentante régionale du HCR en RDC et coordinatrice pour les réfugiés congolais. En soutenant le développement de moyens de subsistance viables et en adoptant une approche fondée sur la résilience, a-t-elle poursuivi, les réfugiés pourront contribuer au développement de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine à leur retour.

Compte tenu de la capacité limitée des communautés d'accueil à supporter l'impact d'un nombre massif de réfugiés, les deux stratégies de réponse aideront également la population locale, renforçant ainsi la coexistence pacifique entre elle et les réfugiés.

Rappelons que la RDC accueille plus de cinq cent mille réfugiés dont la plupart ont fui les violences dans les pays limitrophes, pendant que plus de sept cent mille réfugiés congolais sont accueillis dans d'autres pays d'Afrique.