Congo-Brazzaville: Ligue 1 - L'organisation du championnat incombe désormais à la Linafoot

La compétition a démarré, le week-end dernier, aussi bien à Brazzaville, Pointe-Noire qu'à Dolisie. Le deuxième vice-président de la Ligue nationale de football(Linafoot), Gaétan Victor Oborabassi, explique les chagements intervenus.

Gaetan Victor Oborabassi a signifié que la particularité actuelle du championnat national de football direct ligue 1 est d'être, à partir de cette année, sous la direction de la Ligue nationale de football qui n'existait plus. La mission d'administrer et d'organiser cette compétition lui a été confiée par la Féderation congolaise de football (Fécofoot). Mise en place en novembre dernier, la structure est dirigée par Charles Otendé suivi de Mamadou Diakité et Gaétan Victor Oborabassi, respectivement premier et deuxieme vice-président.

" Résident à Pointe-Noire, on m'a donc responsabilisé pour donner le coup d'envoi du championnat national ligue 1 dans cette ville. Ainsi, la première journée avait débuté le 9 décembre, marquée par deux rencontres, notamment celle qui a opposé Cheminot à Nico-Nicoye sanctionnée par un score de 1-0 pour Nico-Nicoye, puis celle qui a mis aux prises La Mancha à V. Club remportée par cette dernière équipe sur un score de 2-0", a indiqué Gaétan Victor Oborabassi.

Le football congolais, a-t-il poursuivi, est mieux organisé présentement, c'est-à-dire que la Fécofoot va désormais s'occuper des Diables rouges et la Ligue nationale s'occupera essentiellement de l'organisation du championnat national. Cette façon de faire, se convainc-t-il, permettra aux dirigeants de la ligue d'avoir un regard attentif sur l'évolution des joueurs. Ce qui permettra, a-t-il ajouté, d'avoir des Diables rouges nationaux plus performants et efficaces. " Les Congolais doivent s'attendre à une Linafoot plus forte, celle-ci est un chantier qui a deja prévu où les ouvriers s'abriteront. Ainsi, pour atteindre ce pari, il faut le soutien de l'ensemble des Congolais," a-t-il conclu.