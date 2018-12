Sénégal: Référentiel de labellisation des établissements de formation professionnelle - Les acteurs du nord à l'ecole du 3FPT

Un atelier a été tenu hier, mardi 11 décembre, dans le but de partager, avec les établissements de la zone nord, à savoir les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, le contenu du Référentiel de labellisation des établissements de formation professionnelle et technique.

La rencontre entre dans le cadre du dispositif d'assurance qualité du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT).

Cet outil (le Référentiel) est élaboré par le 3FPT qui se trouve être l'organe de financement de la formation professionnelle et technique. Ses cibles sont les entreprises et les organisations professionnelles, les individus et les établissements de formation professionnelle et technique.

À en croire la responsable du Guichet Assurance-Qualité du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique, Amy Ly, "le 3FPT a jugé nécessaire, dans la reforme qui constitue l'accès équitable à la formation professionnelle et l'autonomisation des centres, de développer un processus qui puisse accompagner les écoles de formation dans l'amélioration continue de leurs offres de formation".

Les étapes clés de ce processus sont établies en plusieurs points que sont la manifestation d'intérêt de l'établissement; l'autoévaluation; l'évaluation externe; la décision; la publication des résultats; le recours et enfin le suivi des recommandations.

Selon toujours Amy Ly, le Référentiel tourne autour de l'ensemble des champs institutionnels d'un établissement à savoir "son organisation, sa planification stratégique, ses ressources humaines, ses apprenants, etc."

Ce Référentiel est, pour elle, un outil modèle qui permet à l'établissement d'avoir la culture d'amélioration continue. Le but visé reste l'amélioration de la qualité de la formation dispensée aux apprenants.

C'est ainsi que le 3FPT a décidé d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre de cette démarche qualité, à travers son Guichet Financement des entreprises.

"Le 3FPT met à disposition des ressources à hauteur de 15 millions de nos francs par établissement pour lui permettre de relever son plateau en vue d'être conforme au Référentiel et devenir une école de référence", précise-t-elle, en ajoutant que cela pourrait leur faire gagner même des financements autres que ceux du 3FPT.

La rencontre a vu la présence de des Inspecteurs d'académie des trois régions du Nord ainsi que leurs inspecteurs de l'éducation et de la formation.