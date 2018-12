Soudan: Communiqué Conjoint sur la visite du Président Al-Bashir en Biélorussie

communiqué de presse

Minsk — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, et le Président Biélorusse, Alexandre Loukachenko, ont publié Mardi un Communiqué Conjoint à l'issue de la visite du Président de la République et la délégation de Haut Niveau du 9 au 11 Décembre courant, en République de Biélorussie à l'Invitation de son Président, Alexandre Loukachenko.

Le Communiqué Conjoint a indiqué que les deux Présidents avaient échangé leurs points de vue sur des Questions Relatives aux Relations Bilatérales et sur des Questions Régionales et Internationales d'Intérêt Commun.

Les deux Présidents ont discuté de la Mise en œuvre des Accords Signés lors de la Récente Visite du Président de la Biélorussie au Soudan en 2017, et l'accent étant mis sur l'Exécution des Projets Communs. Ils ont également passé en revue les Domaines de Coopération Prometteurs entre les deux pays.

Les Entretiens entre les deux Parties se sont déroulés dans un Climat de Compréhension Mutuelle et ont porté sur la Promotion et le Renforcement des Relations Bilatérales.

La Visite Historique du Président de la République du Bélarus en République du Soudan, en Janvier 2017, était la 1ère de son genre dans l'Histoire des Relations entre les deux pays et a Fortement Contribué au Renforcement de la Coopération Globale dans les Relations Bilatérales. L'Echange Régulier de Visites entre les deux pays confirme le Haut Niveau de Confiance Politique Mutuelle.

La Visite Officielle du Président de la République en République de Biélorussie a contribué à approfondir le Mouvement Positif visant à Développer les Relations Soudano-biélorusses.

Les deux Parties ont exprimé le Souhait de Promouvoir la Coopération, les Relations et le Partenariat entre elles.

Les deux Parties ont exprimé leur Respect et leur Soutien Mutuels aux Politiques Internes et Externes, ainsi que leur Souveraineté et leur Indépendance, et ont affirmé leur Engagement à protéger la Sécurité des deux pays et à soutenir les Efforts visant à Promouvoir la Paix et la Sécurité Internationales et à Prévenir la Propagation du Terrorisme et des Attentats et l'Extrémisme.

Les Parties Soudanaise et Biélorusse ont convenu de l'Importance de la Résolution des Différends Régionaux par les Moyens Politiques et Diplomatiques et ont affirmé leur Ferme Attachement aux Objectifs Enoncés dans la Charte des Nations Unies et les Principes du Droit International.

Les deux Parties sont convenues d'un Echange de Soutien au sein des Organisations Internationales, y compris les Nations unies et le Mouvement des Non-Alliés, et au Niveau des Initiatives Internationales visant à Lutter contre les Menaces et les Défis Contemporains.

Le Soudan et la Biélorussie ont salué la Coopération Distinguée à tous les Niveaux en ce qui concerne le Rôle Important du Comité de Coopération Mixte Soudano-biélorusse en vue de prendre des Mesures pour Développer une Coopération Bilatérale Multiforme et de Coordonner les Efforts Communs pour mettre en œuvre ces Procédures.

Les deux Parties ont souligné qu'il importait de Développer les Relations Commerciales et Economiques et la Coopération dans les domaines Industriels et la Production de Machines et de Produits Agricoles.

Afin de renforcer la base industrielle au Soudan, une Usine sera Etablie au Soudan pour Produire plusieurs Machines, notamment des Tracteurs, des Nacelles et des Machines Biélorusses.

En vue de renforcer le Secteur Agricole du pays, le Gouvernement Soudanais a accepté de Faciliter la Procédure d'Etablissement de Projets Communs de production de viande, de produits à base de Volaille, de Fourrage et de Culture de Légumes à l'Aide de la Technologie Biélorusse.

Les Dirigeants des deux pays se sont Félicités des Progrès Réalisés par les Sociétés Biélorusses dans la Mise en œuvre de Projets d'Exploitation Aurifère au Soudan. Les deux Parties sont également convenues de prendre les Mesures Nécessaires pour Assurer la Mise en œuvre de Projets dans les Secteurs de l'Energie et du Pétrole en République du Soudan.

Les deux Parties se sont déclarées pleinement Satisfaites de la Coopération dans le domaine de l'Education, y compris des Mécanismes permettant d'attirer et de motiver les Soudanais à Suivre une Formation dans les Etablissements d'Enseignement Biélorusses, d'Encourager les Echanges d'Etudiants, de Créer une Branche Commune dans les Disciplines Prioritaires, d'Organiser des Echanges Universitaires et Professionnels, et former des Experts Biélorusses à la Formation. Dans les Universités Soudanaises, Organisation de Programmes d'Enseignement à Distance en Russe pour les Etudiants Soudanais et ouverture de Programmes Préparatoires Ramifiés selon les Systèmes Educatifs de la République du Soudan.

Les deux Parties se sont Félicitées du Renforcement des Bases Juridiques de la Coopération Bilatérale par la Signature d'Accords visant à Développer la Coopération dans les domaines de la Fiscalité, des Douanes et d'autres domaines.

Les deux Présidents ont Salué la Convocation d'une Plateforme pour le Conseil des Hommes d'Affaires Biélorusse-soudanais lors de la visite.

À la fin de la visite, le Maréchal Omer Hassan Ahmed Al-Bashir, Président de la République du Soudan, a exprimé ses Remerciements et sa Gratitude à son homologue Alexander Lukashenko, Président de la République de Biélorussie, et au Peuple Biélorusse pour leur Hospitalité et leur Accueil, et a invité le Président Biélorusse à se rendre au Soudan.