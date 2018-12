Soudan: Bakri informé des projets de développement à l'Est-Soudan

Khartoum — Le Premier vice-président de la République, Lt. Gen. Bakri Hassan Saleh s'est informé sur l'avancement de la mise en œuvre des projets de développement à l'Est- Soudan.

Lorsqu'il a reçu ce mercredi au palais républicain l'assistant du président de la République, Moussa Mohamad Ahmad, général Saleh a été mis au courant de l'ensemble des projets mis en place par le Fonds de reconstruction et de développement de l'Est dans les domaines développementaux et de services.

Bakri a renouvelé l'engagement du gouvernement à soutenir les projets de développement et de services dans l'est du pays afin de renforcer la stabilité et faciliter la vie des citoyens.