Afrique de l'Ouest: Gouvernance d'entreprise - Plus de 655 milliards Fcfa de projets financés par Proparco en Afrique de l'ouest en 10 ans

« Sur la période 2017-2020 ce sont près de 2,7 milliards d'euros de financements qui seront consacrés à l'Afrique.

C'est ainsi que 50 % de financements octroyés par Proparco en 2017 ont été dédiés au continent Africain ; en Afrique de l'Ouest, Proparco a financé au cours des 10 dernières années plus d'1 milliards d'euros de projets (655milliards Fcfa).», a indiqué M. Djalal Khimdjee, directeur général délégué de Proparco, lors d'une conférence organisée ce mercredi 12 décembre par le groupe Proparco (filiale de l'Afd), à Abidjan Marcory, autour thème "Gouvernance d'entreprise : accélérateur de croissance".

Représentant le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget du Portefeuille de l'Etat, Seydou Bamba, directeur général du portefeuille, a profité de l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre les actions d'amélioration de la gestion des entreprises publiques, par le canal de signature de contrats de performances avec les administrateurs et l'optimisation du fonctionnement des sociétés d'État grâce au choix d'administrateurs indépendants.

Il a par ailleurs invité les acteurs de cette initiative à continuer dans cette voie qui contribue à offrir de bonnes perspectives aux entreprises.

Pour Viviane Zunon-Kipré, présidente de l'Institut des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-Ci), il faut que les entreprises jouent leur rôle de locomotive de développement. Ce qui passe, à l'entendre, par des outils de management et de conseils adaptés pour qu'elles puissent se développer.

Selon Djalal Khimdjee, son agence accompagne depuis plusieurs années une partie de ses clients dans l'amélioration de leurs pratiques.

Et en 2018, plus de 40 entreprises ont fait l'objet d'un diagnostic en la matière, et une dizaine d'entre elles ont mis en place un plan d'action spécifique pour l'amélioration de leur gouvernance.

Pour soutenir ces efforts, une enveloppe de plus de 655 milliards Fcfa seront encore engagés dans la région ouest africaine pour les cinq prochaines années, soit deux fois plus que sur la période précédente.

A en croire le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), qui prononçait la conférence inaugurale, les codes de gouvernance dans les régions d'Afrique de l'ouest et du centre sont quasi-inexistants, contrairement à l'Afrique du Nord.

Mais dit-il, des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal arrivent à sortir du lot dans cette démarche. Donnant sa définition de la gouvernance il déclare : « La gouvernance est l'ensemble des mécanismes mis en place par les entreprises afin d'assurer l'équilibre des pouvoirs entre les organes de contrôle et de direction, dans le but de garantir aux actionnaires un retour sur investissement adéquat, en évitant une destruction de valeur excessive par les dirigeants dans leur seul intérêt ».