Cote d'Ivoire: L'opération « France Bon Appétit » de retour en Côte d'Ivoire

L'occasion de découvrir et déguster en magasins une variété de produits français commercialisés en Côte d'Ivoire. Les magasins Carrefour Marcory, Palmeraie et Yopougon accueilleront du 1er au 15 Décembre 2018 la 2ème édition de l'opération «France Bon Appétit ». La qualité et la festivité des produits français sera mise à l'honneur en cette fin d'année !

Après le succès retentissant enregistré par la première édition organisée en 2017 sur le salon SARA Abidjan, l'opération « France Bon Appétit », fruit de la volonté du Ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation, et pilotée par Sopexa Africa, agence de communication et de marketing spécialisée dans l'agroalimentaire de promouvoir les produits alimentaires de l'hexagone, est considérée aujourd'hui comme une vitrine optimale pour leur valorisation auprès de la population ivoirienne.

Cette démarche en partenariat exclusif avec l'enseigne Carrefour, vise également à renforcer les liens commerciaux unissant la Côte d'Ivoire à la France.

Pendant ces 15 jours, les marques françaises Blédina, Kiri, La Vache qui Rit et Paysan Breton seront représentées pour faire découvrir une variété de produits français commercialisés en Côte d'Ivoire.

Un programme de promotion déployé au sein des magasins Carrefour

La 2ème édition de la campagne s'annonce d'ores et déjà très prometteuse, le visiteur aura rendez-vous, le temps de son shopping hebdomadaire, avec un stand de présentation et de dégustation aux couleurs de la France.

Les consommateurs se verront offrir à l'achat d'un minimum de 3 produits français participants, un sac en toile biodégradable et réutilisable.

« Nous avons hâte de lancer cette 2ème édition de l'opération "France Bon Appétit" en Côte d'Ivoire. Nous sommes fières d'avoir obtenu l'engouement du grand public ivoirien avec cette année un dispositif mis en place au sein des magasins Carrefour !

Certainement est-ce dû au caractère unique de cette opération en Côte d'Ivoire qui est la seule opération de ce type à s'adresser directement aux consommateurs dans leurs magasins préférées » explique Sefrioui, Directeur de Sopexa Africa.