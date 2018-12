Sénégal: Le MCC va aider à pousuivre les efforts pour l'accès universel à une électricité de qualité

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a salué, mercredi, la signature lundi dernier du Second compact du Millenium Challenge corporation (MCC), un programme qui va selon lui permettre de "poursuivre" les "efforts significatifs pour améliorer le taux d'accès universel à une électricité de qualité et à moindre coût".

S'exprimant lors du conseil des ministres, il a "réitéré, au nom de la Nation, ses remerciements au Président, au Gouvernement et au peuple américains pour cet important concours financier d'un montant de 600 millions de dollars dont 50 millions de contrepartie de l'Etat".

Selon le communiqué qui a sanctionné cette rencontre, "le Président de la République a, également, rappelé que ce programme permettra au Sénégal, sur la période 2019-2023, de poursuivre ses efforts significatifs pour améliorer le taux d'accès universel à l'électricité de qualité et à moindre coût".

Le Compact comprend un financement de 550 millions de dollars des États-Unis et un engagement du gouvernement du Sénégal à hauteur de 50 millions, portant l'investissement total pour le programme à 600 millions de dollars.

Il vise à "renforcer le secteur de l'énergie et à répondre à la demande croissante d'électricité dans l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique et un pays partenaire stratégique important des États-Unis en Afrique de l'Ouest", souligne l'ambassade américaine à Dakar.

Le Compact pour l'énergie du Sénégal devrait bénéficier à plus de 12 millions de personnes. Il consiste en trois projets : le Projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport de la SENELEC, le Projet d'élargissement de l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines et le Projet pour un environnement porteur et le développement des capacités du secteur de l'électricité.

Le gouvernement du Sénégal a mis en place une unité de gestion de projet chargée de travailler avec le MCC à l'élaboration du Compact, l'Unité de formulation et de coordination du deuxième programme MCA-Sénégal (UFC).

Au cours du processus de développement du Compact, le MCC et l'UFC ont identifié conjointement les principaux obstacles à la croissance économique du Sénégal et ont mis au point un programme spécifiquement conçu pour les lever.