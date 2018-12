Congo-Kinshasa: Céni - Corneille Nangaa annonce l'arrivée à destination de « 95% de la logistique électorale »

Le président de la Centrale électorale a livré l' information majeure, le 11 décembre, à la délégation de la Mission d'observation électorale de la Sadc conduite par l'ancien président de la Cour suprême de la Zambie, le juge Ernest Sakala, a-t-on appris de l'institution.

Les préparatifs techniques des élections évoluent conformément aux prévisions, a assuré Corneille Nangaa lors de la réunion d'évaluation avec la délégation de la Sadc. Il était accompagné par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba et le secrétaire exécutif national Me Ronsard Malonda. Pour y arriver, a-t-il dit à ses hôtes, « nous avons surmonté plusieurs challenges et défis avec l'accompagnement des parties prenantes au processus électoral ».

Dans trois jours, a-t-il poursuivi, toute la carte de déploiement sera en couleur verte avec la présence de tous le matériel dans les bureaux de vote. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) reste toutefois préoccupé par la contrainte sécuritaire et sanitaire (nouvelle tuerie à Béni, risque de terrorisme des ADF, Ébola à Beni qui se propage dans les territoires environnants, etc.). Il a pris le temps d'évoquer les dispositions prises avec le gouvernement afin de maintenir les élections partout dans le territoire national, le 23 décembre. Corneille Nangaa est également revenu sur les statistiques du fichier électoral et des listes des candidats de même que sur la cartographie des circonscriptions et bureaux de vote tels que répartis sur l'ensemble du territoire national.

À tour de rôle, les membres de la délégation de la Mission d'observation électorale de la Sadc ont questionné le président de la Céni sur la situation générale de la campagne électorale, sur les débats autour de la machine à voter et sur le processus de compilation, de dépouillement, de comptage et de transmission des résultats jusqu'à leur proclamation provisoire par la Céni.

Répondant à leurs préoccupations, il a réaffirmé la tenue des élections avec la machine à voter, assurant le déploiement à temps de cette technologie électorale dans tous les bureaux de vote. « Les résultats que nous allons annoncer sont ceux sortis du dépouillement manuel des urnes », a dit le président de l'organe chargé des élections. Il a également révélé que les résultats seront proclamés au fur et à mesure de l'évolution des tendances. Concernant la campagne électorale, il a fait savoir que celle-ci se déroule normalement malgré quelques incidents isolés ça et là.

Cette séance de travail s'est clôturée par l'expérimentation de la machine à voter à la grande satisfaction de la délégation d'observation électorale de la Sadc.