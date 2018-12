Cote d'Ivoire: RHDP - Thème du congrès constitutif, mobilisation de 150 mille militants

Pour le ministre Adama Bictogo, il faudra au moins 120 000 personnes au Congrès constitutif du Rhdp Unifié, le 25 janvier 2019, au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau.

En sa qualité de Président du Comité d'organisation de l'événement, c'est l'objectif qu'il a fixé aux présidents de Comités d'organisation régionaux et communaux, lors d'une rencontre de travail, le mercredi 12 décembre 2018, à la salle polyvalente du Palais des sports de Treichville.

Les maires Rhdp des communes du District d'Abidjan, qui ont été faits présidents régionaux du comité d'organisation, sont invités d’œuvrer, chacun selon une fourchette qui lui a été attribuée, pour que le District mobilise 50 000 personnes.

Les régions et communes Rhdp de l'intérieur du pays auront à mobiliser 48 800 militants, tandis que les partis politiques membres du Rhdp seront chargés de mobiliser 32 000 personnes. Ce qui fera un total de 150 000. Selon Bictogo, c'est le nombre à viser, pour être certain d'atteindre le chiffre de 120 000 participants au Congrès.

« L'objectif qui nous est assigné est de faire venir à ce Congrès, 3% de l'électorat du pays. Cela fait 120 000 personnes. Mais, il faut viser 150 000 personnes pour être sûr d'avoir les 120 000. Et, cette population doit venir de toute la Côte d'Ivoire pour montrer que le Rhdp est vraiment un parti représenté partout sur le territoire national.

Ainsi, le District d'Abidjan qui regroupe 30% de l'électorat national doit mobiliser 50 000 personnes sur la base à 3% de l'électorat par région.

À chaque commune est affecté un quota. Les communes de Yopougon et d'Abobo doivent mobiliser chacune 10 000 personnes, 5000 personnes à mobiliser pour Adjamé, 4000 pour Koumassi, 2500 pour Port-Bouët, Anyama 3500 personnes.

Attecoubé doit mobiliser 2500 personnes, le même quota pour les communes de Treichville et de Marcory. Pour la commune du Plateau, c'est 1000 personnes, 2000 pour les communes de Songon, 2000 pour Bingerville puis 2500 personnes à mobiliser par la présidence d'organisation régionale de Cocody.

Les 122 communes et 20 régions Rhdp de l'intérieur du pays devront convoyer 100 000 personnes sur Abidjan pour le Congrès. Soit, 48 800 personnes pour les mairies et 20 000 pour les régions. Cela donne 68 800 personnes en ce qui les concerne.

Les partis membres du Rhdp ont la charge, eux, de mobiliser les 32 000 autres personnes restantes », a-t-il fait savoir.

Adama Bictogo a mis en mission les différents responsables locaux d'organisation, afin d'accélérer la mobilisation et faire parvenir leurs devis au Comité central, au plus tard mercredi 19 décembre 2018. Ce, afin que leur soit alloué le fonds nécessaire pour le transport.

Le ministre Danho Paulin Claude, maire d'Attecoubé et vice-président des Comités d'organisation régionaux et communaux a, dans ce cadre, annoncé des tournées de sensibilisation et de remobilisation des militants, dans plusieurs localités du pays.

Il a précisé que ces tournées se tiendront les weekends des 5 et 6 janvier, 12 et 13 janvier et des 19 et 20 janvier 2019. Il a assuré que les lieux seront définis dans les jours à venir.

Le ministre Bictogo a fait savoir que le Congrès pourrait avoir pour thème : "Le Rhdp : la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée".