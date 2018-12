Algérie: Transport - Des interruptions momentanées du trafic autoroutier jeudi au niveau de Yellel à Relizane

Alger — Des interruptions momentanées du trafic autoroutier surviendront durant la journée du jeudi 13 décembre au niveau de Yellel dans la wilaya de Relizane, et ce suite à une traversée de l'autoroute par un convoi de transport exceptionnel (hors gabarit), a indiqué mercredi un communiqué de l'Algérienne des autoroutes (ADA).

Ce convoi de transport exceptionnel est composé de 60 semi remorques, transportant des équipements industriels électriques provenant du port d'Arzew à destination de Hassi R'mel, par la RN 23, précise la même source.

A cet effet, l'Algérienne des Autoroutes informe l'ensemble des usagers empruntant cet axe autoroutier, qu'il sera procédé à des interruptions momentanées et par alternance (fermeture et réouverture à chaque fois) du trafic de l'autoroute dans les deux sens et ce,demain jeudi 13 décembre de 9h à 15h.

L'Algérienne des Autoroutes mobilisera ses équipes de patrouilles et services techniques qui seront appuyés par les services de la gendarmerie nationale avec la mise en place d'un dispositif de signalisation adéquat pour assurer la sécurité des usagers. Elle s'excuse auprès de ses aimables usagers pour la gêne causée par cette opération et recommande toute la vigilance et prudence à l'approche de la zone de la traversée.