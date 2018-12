Algérie: Le SG du MDN prend part à Rome à la 14ème réunion des ministres de la Défense "5+5"

Alger — Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss, a pris part mercredi à Rome aux travaux de la 14ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative "5+5 Défense", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des activités de l'initiative 5+5 Défense et représentant le général de Corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part aux travaux de la 14ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative 5+5 Défense, qui ont débuté aujourd'hui 12 décembre 2018 à Rome (Italie) qui assure la présidence tournante de l'initiative durant l'année 2018", précise le communiqué.

Cette rencontre, qui a réuni les ministres de la Défense et les représentants des pays membres de cette initiative, à savoir l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie, a permis d'évoquer "les enjeux régionaux et les défis communs aux dix pays et de débattre des moyens et voies nécessaires au renforcement de la concertation et du dialogue entre les pays membres afin d'assurer une meilleure promotion de la coopération régionale", relève la même source.

A cette occasion, les ministres et les représentants des pays de l'initiative "ont approuvé le bilan des activités de l'année en cours et ont convenu du plan d'action de l'année 2019 avant de clôturer les travaux par une déclaration conjointe", souligne la même source.