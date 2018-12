Cote d'Ivoire: Election municipale partielle à Bingerville - Aké Germain dévoile les raisons du retrait du candidat Beugré Djoman

Le quartier" Sans loi" de Bingerville a servi de cadre à la conférence de presse de la direction de campagne du candidat indépendant Issouf Doumbia, candidat à l'élection municipale dans la commune le mercredi 12 décembre 2018.

Le directeur de campagne du candidat , Ayaké Germain a indiqué : « Malheureusement depuis quelques jours, nous assistons à des dérives, à des postes sur les réseaux sociaux sur le profil de notre adversaire car nous nous retrouvons finalement à deux sur la liste.

Des propos rétrogrades qui nous ramènent encore à toutes les causes qui ont concouru à la crise en Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années. Abidjan a accueilli tous les peuples du monde entier, Bingerville a été capitale de la Côte d'Ivoire, et en a fait autant.

Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour une élection municipale qu'on puisse nous ramener à ces débats. C'est très grave et nous attirons l'attention des autorités. En réalité ils préparent déjà l'esprit des gens à boycotter la publication des résultats au soir du 16 décembre .

Monsieur San Kouassi Franck directeur de campagne et le chargé de communication du maire sortant Beugré Djoman a dit que " Beugré Djoman s'est retiré de la liste parce que les partisans de Issouf Doumbia ont menacé de mort tous ceux qui le suivront".

Je rappelle que Beugré Djoman s'est plutôt retiré de la liste parce qu'il n'avait plus personne autour de lui. Sur la liste de ses 43 conseillers nous avons en notre possession plus de 39 conseillers »

Akosso Koutouan 1er adjoint au maire quant à lui a signifié « Nous avons décidé avec toutes mes équipes du report de nos voix sur le candidat Issouf Doumbia. Parce qu'il s'agit de développement communal et non d'un individu, de tribu et non de village.

Il est accessible, jovial, ouvert et nous pensons qu'Issouf Doumbia est le cheval qu'il nous faut pour que Bingerville aille de l'avant. Nous invitons donc toute la population de Bingerville à faire prospérer les affaires de Bingerville tout en votant Issouf Doumbia au soir du 16 décembre».

Gbadou Nikaise Fédéral FPI de Bingerville pour sa part a indiqué : « Tous les militants du FPI de la commune de Bingerville ont fait un choix qui est celui de soutenir le candidat pour sa conquête à la tête de la mairie dans la commune de Bingerville.

Cela ne vient pas de la direction du parti, le FPI est un parti bien organisé. Nous avons besoin d'un changement pour l'amélioration de la commune de Bingerville ».