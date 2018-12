Madagascar: Kick boxing / Championnats de Madagascar - Passeport pour les sorties internationales en 2019Serge Rasanda

Le palais des sports de Mahamasina sera le théâtre des combats des élites pendant trois jours.

Dernière activité majeure de la fédération. Après les championnats de Madagascar des cadets et juniors à Toliara début août, la fédération malgache de kickboxing et disciplines associées confie l'organisation des championnats nationaux des seniors à la ligue régionale d'Analamanga. Le sommet national de lowkick et K1 Rules s'étalera en trois jours, les 14, 15 et 16 décembre au Palais des sports à Mahamasina.

Quatre-vingt-huit combattants sont engagés et sont en course au titre. « Les ligues représentées, dix en tout, prennent au sérieux ce championnat national vu son en jeu et ont ainsi confirmé leur participation à savoir Menabe, Sud Est, Vatovavy fitovinany, Atsinanana, Boeny, Haute Matsiatra, Sud Ouest, Vakinankaratra et Alaotra Mangoro », a confié le directeur technique national, Anigael Gastros. « Ce sera une occasion pour la direction technique de détecter les meilleurs combattants de chaque catégorie qui formeront la sélection nationale en vue des sorties internationales programmées pour l'année prochaine », a ajouté le premier responsable technique de la discipline.

Trois compétitions internationales figurent dans le calendrier de la fédération pour la saison 2019 entre autres la Coupe du monde (Wako Wolrd Cup) en marge de l'Open international d'Irlande du 1er au 3 mars. Une autre Coupe du monde baptisée « World Cup Best fighter 2019 » aura lieu à Rimini Italie du 14 au 16 juin. Et le championnat du monde ou Wako Senior World Championships en K1, lowkick et light-contact se tiendra en Bosnie Herzégovine du 19 au 27 octobre.

Déroulement

« Le championnat du monde des seniors se tiendra tous les deux ans tandis que tous pays membres de la fédération mondiale peuvent abriter la coupe du monde. Il suffit seulement de réunir plus de vingt pays», à précisé Anigael Gastros. Pour en revenir au championnat national, les représentants des régions commencent à débarquer dans la capitale depuis hier. La ligue hôte, en préparation intensive depuis plus d'un mois, a déjà présenté les combattants qui défendront ses couleurs en début de cette semaine. Ils sont au nombre de vingt-quatre combattants.

Quant au déroulement du championnat, le premier jour sera consacré aux éliminatoires jusqu'aux quarts de finale. Les demi-finales ainsi que quelques combats de défi de pancrace, discipline associée au sein de la fédération, sont au programme du samedi. Et les finales de chaque catégorie auront lieu le dimanche. L'assemblée générale ordinaire de la fédération, cerise sur le gâteau pour boucler en beauté la première année de mandat de l'équipe du nouveau président de la fédération, Mamindraibe Andrinome, aura lieu le samedi.